30-FPS-Sperre von Starfield auf Xbox Series X: Gut oder schlecht?

Was steht nicht alles auf den Verpackungen der “neuen Konsolen-Generation”: 120 FPS, 8K und vieles mehr. Was sehen wir Jahre vor dem eigentlichen Release von Videospielen: Superschicke CG-Trailer. Was bekommen wir? Irgendwelche Grafikfetzen. Nein, nicht alles alles ist schlecht was uns verkauft wird, aber manchmal wird etwas übertrieben! So auch die Debatte rund um Starfield und der 30-FPS-Grenze auf Xbox Series X/S-Konsolen. Deswegen muss man das Rollenspiel-Epos von Bethesda noch nicht abschreiben!

Mit dem Xbox Summer Showcase präsentierte Bethesda auch sein kommendes Starfield sehr detailliert. Wir haben viel über die Kampfmechanik (die Loot-Shooter-ähnliche Schießerei), die Umgebungen, den Schiffsbaumanager, dem Crew-Management, genierte Planetenwelten und mehr erfahren. Das größte Spiel des Jahres 2023. Keine Frage, da wird Todd Howard von Bethesda schon recht behalten. Doch es gibt einen Vorbehalt, den man sofort ausgelöst hat mit der Präsentation.

Warum Starfield eine 30-FPS-Grenze auf Xbox Series X/S hat!

Ein Grund, warum die Reaktionen der Spieler so schlimm waren: Redfall. Der Vampir-Shooter bekam keinen 60-FPS-Leistungsmodus zum Release. Der Entwickler ist auch nicht Bethesda Studios, die hinter Starfield stehen, sondern Arkane. Bei Starfield genauso darauf zu reagieren wäre zu viel des Guten.

Die Welt von Starfield ist mächtig groß. Immerhin reden wir von vier Mega-Städten und 1.000 genierten Planetenwelten, die wiederum vorgefertigte Stationen beinhalten können. Hier reden wir von keinem 0815-Rollenspiel mit ein paar Text-Adventures. Hier reden wir von einer Spielewelt, die wir so vielleicht noch nie gesehen haben.

Todd Howard von Bethesda sagte über die FPS-Grenze des Spiels, dass das Team “nicht auf Gameplay verzichten wollte”. Howard wies in einem IGN Livestream darauf hin, dass Bethesda mit dem aktuellen Zustand von Starfield sehr zufrieden ist und dass sich diese Framerate-Entscheidung “selbst in der Hitze des Gefechts” auszuzahlen scheint. Nicht zuletzt, weil “wir diesen Spielraum brauchen, denn in unseren Spielen kann wirklich alles passieren.” – Ergo: Die 30-FPS-Grenze von Starfield war eine kreative Entscheidung von Bethesda!

Der Vergleich mit Redfall ist nicht gerecht

Wir reden hier von zwei Paar Schuhen! Redfall ist eine langweilige Welt, mit zahlreichen Bugs. Die Gameplay-Präsentation von letzten Sonntag war ziemlich ausführlich und Starfield sah auch mit 30-FPS großartig aus. Die Bildrate ist ein Thema, nicht jenes das alles andere überschattet. Natürlich könnte man auch die Sache ganz anders sehen: Ist die neue Konsolen-Generation bereits wieder veraltet? Nein, aber solch große Spielwelten benötigen einfach eine andere Leistung, als eine Spielkonsole. PC-Spieler geben wesentlich mehr Geld aus, dafür gibt es auch bessere Bildraten.

Starfield wird sicherlich seit Monaten “poliert”, um auf der Xbox Series X/S eine gute Figur zu machen. Ansonsten hätte man den Titel nicht um fast ein Jahr weiter nach hinten verschoben. Da kann man nur hoffen, dass sich diese Mehrzeit auch ausgezahlt hat und dieser Bethesda-Titel ohne Mega-Bugs an den Start geht. Auch am PC.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und Windows PC.