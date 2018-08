Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ermöglicht es heute allen neuen Benutzern sowie Spielern, die bereits ein Abo hatten, mit PlayStation Now (PS Now) zwei Monate lang ihre Lieblingsspiele zu streamen – und zwar zum Preis eines einmonatigen Abonnements.

Ein Monat PS Now ist bei SIEE für 14,99 € erhältlich. Das Angebot ist exklusiv bis Donnerstag, 30. August, 11 Uhr (deutscher Zeit) im PlayStation Store verfügbar.

Mit nur einem Abonnement haben Spieler auf PlayStation 4 (PS4 ) und Windows-PCs Zugriff auf mehr als 500 Spiele für PlayStation 3 (PS3) und PS4. Besitzer eines Windows-PCs können mit ihrem DS4 und anderen kompatiblen Controllern spielen.

Spiele werden monatlich hinzugefügt und umfassen exklusive PlayStation-Titel wie The Last of Us, die Uncharted-Trilogie, God of War III Remastered und Killzone Shadow Fall; Blockbuster-Hits wie Red Dead Redemption, Batman: Arkham City und WWE 2K16 sowie Titel für die ganze Familie wie LEGO Movie Videogame, LEGO® Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Tearaway Unfolded.

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Spiele bei PS Now gibt es hier.

Streamen: Kein Installieren & keine Patches!

PS Now ermöglicht es Spielern, Spiele einfach zu streamen, ohne dass dabei Installationen oder Patches nötig sind. Außerdem können sie ihren Spielstand in der Cloud des Dienstes speichern, sodass sie nahtlos auf einer PS4 oder einem Windows-PC weiterspielen können. Mit dem Abonnement können Gamer Trophäen für PS3 und PS4 freischalten, Einladungen zum Online-Multiplayer senden und empfangen und Status-Updates zu ihrem Gameplay mit ihrer Freundeliste teilen.

PS Now bietet eine kostenlose Testversion für sieben Tage, die sowohl für das 30-tägige als auch das Jahresabonnement verfügbar ist.

PS Now ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Japan, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, den USA und im Vereinigten Königreich erhältlich.