Zelda Tears of the Kingdom: Spieler baut Flintstones-Mobil

Yabba dabba dooo!

Ein Spieler von “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” hat kürzlich seine Kindheit in die Welt von Hyrule gebracht, indem er ein prähistorisches Fahrzeug im Stil von “The Flintstones” gebaut hat. “Tears of the Kingdom” ist einer der am meisten gefeierten Teile der langjährigen “The Legend of Zelda”-Reihe und gehört zu den größten Spielen des Jahres 2023, nicht zuletzt aufgrund seiner neuen Baumechanik und Handwerksmechanismen.

Diese erstaunlich vielseitigen Funktionen haben die Spielbarkeit von “Tears of the Kingdom” erhöht, indem sie den Spielern ermöglichen, ihre eigenen individuellen Waffen, Fahrzeuge und Gebäude zusammenzusetzen, um Link auf seiner Reise zu unterstützen.

Während viele der von Spielern präsentierten Kreationen in “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” originell sind, haben sich andere von anderen Videospielen, Filmen und Fernsehsendungen inspirieren lassen, um ihre in Hyrule hergestellten Fahrzeuge zu gestalten.

Solche überraschenden Crossover beinhalten den klassischen X-Wing Starfighter aus “Star Wars”, das verlässliche Batmobil von Batman und sogar einen formwandelnden Mech, der anscheinend aus dem “Transformers”-Universum stammt.

Das Flintstones Mobil rollt nun durch Zelda: Tears of the Kingdom

Ein Reddit-Benutzer mit dem Namen sk8nhippy55 präsentiert nun stolz sein selbstgebautes Flintstones Mobil im HyruleEngineering-Subreddit, einem Forum, das den vielen verschiedenen Dingen gewidmet ist, die Spieler mit den neuen Fähigkeiten von “Tears of the Kingdom” gebaut haben.

Sk8nhippy55’s hylianische Interpretation von Fred Feuersteins charakteristischem Steinzeit-Fahrzeug verfügt über einen hölzernen Rahmen, massive Steinräder und ein Vordach aus dem klassischen Cartoon – allerdings wird es von Zonai-Batterien angetrieben, anstatt von Link, der es mit Anlauf startet, wie Fred es tat. Andere Benutzer haben sk8nhippy55 wegen dieser kleinen Diskrepanz neckisch geneckt, während sie ihn für seine Fähigkeiten lobten, das Flintstones Auto in “Tears of the Kingdom” zum Leben zu erwecken.

Das Nachbilden berühmter Autos und Raumschiffe aus der Fiktion ist nur eine der amüsanten Nebenaktivitäten, die durch die Erschaffungsmöglichkeiten von “Tears of the Kingdom” entstanden sind. Erfahrene Spieler haben interessante Methoden entwickelt, um die schwebenden Himmelsinseln des Spiels zu erkunden, mächtige Angriffsfahrzeuge gebaut, um Link im Kampf gegen die Streitkräfte von Ganondorf zu unterstützen, und sogar schockierend brutale Foltermethoden gegen die pflanzenartigen Koroks entworfen.

Die Vielseitigkeit der Handwerksmechanik von “Tears of the Kingdom” hat es dem Spiel ermöglicht, auch Monate nach seiner Veröffentlichung im Mai an vorderster Front der Gaming-Landschaft zu bleiben, ohne dass es Anzeichen für eine baldige Verlangsamung gibt.

Mit dem Gerücht um eine mögliche Fortsetzung von “Tears of the Kingdom”, die wahrscheinlich erst in ein paar Jahren angekündigt wird, unterhalten sich Fans immer noch, indem sie ikonische Fahrzeuge aus beliebten Franchises wie “Star Wars” und “The Flintstones” in die offene Welt von Hyrule bringen.

Sk8nhippy55’s von den Flintstones inspiriertes Auto ist eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit dem Original, obwohl sich Fred wahrscheinlich wünscht, er hätte einige Zonai-Batterien zur Hand, um sein Fahrzeug anstelle des ständigen Ziehens überallhin anzutreiben.

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” ist jetzt für die Nintendo Switch erhältlich.