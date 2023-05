Zelda: Tears of the Kingdom in 94 Minuten fertig gespielt…

Bereits am Releasetag gibt es einen "Speedrun-Rekord" für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Heute wurde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch veröffentlichte. Per heute gibt es auch einen ersten “Speedrun-Rekord”, der sicherlich bald geschlagen wird: 94 Minuten. Natürlich hat dieser Spieler nicht jeden Zentimeter erkundet, aber gleich einmal das Ende gesehen.

Open World-Spiele sind doch etwas Schönes. Immerhin kann man vieles erleben. Oder man rennt einfach durch. Wer möchte schon 100te Stunden im Spiel verbringen?

Tears of the Kingdom: YouTube-Video zeigt das Spiel 94 Minunten bis zum Ende

Mit heute gibt es auch etliche YouTube-Videos zum Spiel. Und eines davon möchte man sich nicht ansehen, um nicht gespoilert zu werden. Immerhin verratet es – wenn auch etwas schnelllebig – die Geschichte von “Tears of the Kingdom”. Oder besser gesagt das Ende. An dieser Stelle rate ich euch also ab das Video auch tatsächlich anzusehen, dass unterhalb eingebunden ist. Immerhin verwende “gymnast86” keine Amiibos. Der Speedrun dauert eine Stunde, 34 Minunten und 33 Sekunden. Eine unglaubliche Leistung, für ein Spiel, dass erst wenige Stunden verfügbar ist.

Nicht nur erstaunlich ist, dass jemand “Tears of the Kingdom” in nur 94 Minuten abgeschlossen hat, sondern auch, dass diese Bestzeit innerhalb weniger Tage wahrscheinlich unterboten wird. Der Speedrunner “gymnast86” ermutigt die Zuschauer, nach schnelleren Videos zu suchen, da es sicherlich bald einen neuen Rekord geben wird, der auf noch unentdeckte Tricks und Exploits zurückgreift.

Der aktuelle Rekord von Breath of the Wild liegt bei 23 Minuten und 49 Sekunden. Tears of the Kingdom-Speedrunner werden wohl eher diese Zeit anstreben, wenn sie tatsächlich machbar ist.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit heute für Nintendo Switch verfügbar.