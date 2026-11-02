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Google hat eine Überraschung für Fans.

Zelda: Ocarina of Time bringt Google zurück ins Jahr 1998! So funktioniert der Trick

Zum Start des Zelda-Remakes versteckt Google eine Zeitreise in seiner Suche. Das Masterschwert spielt dabei die Hauptrolle.

i Zelda: Ocarina of Time bringt Google zurück ins Jahr 1998! So funktioniert der Trick
Artikel von Markus Bauer +
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Wer heute nach The Legend of: Ocarina of Time googelt, kann eine kleine Zeitreise erleben. Google hat anlässlich des bevorstehenden Remakes für Nintendo Switch 2 ein Easter Egg eingebaut, das die Suchmaschine zurück ins Jahr 1998 versetzt. Damals erschien das ursprüngliche Zelda-Abenteuer für Nintendo 64. Und ausgerechnet das legendäre Masterschwert macht die Reise möglich.

Der Trick funktioniert ganz einfach: Gib bei Google „Zelda Ocarina of Time“ ein. Rechts unten erscheint ein kleines Masterschwert, das über seinem Sockel schwebt. Klickst du darauf, wird das Schwert in den Sockel gesteckt. Eine blaue Animation mit dem Triforce läuft über den Bildschirm und plötzlich sieht die Google-Suche aus wie vor 28 Jahren.

Statt moderner Suchergebnisse mit KI-Zusammenfassungen, Videos und zahlreichen Zusatzfunktionen bekommst du eine ziemlich schlichte Oberfläche präsentiert. Das alte Google-Logo, einfache Suchergebnisse und der klassische „Auf gut Glück!“-Button erinnern an die Anfangszeit der Suchmaschine.

Das Masterschwert schickt Google auf Zeitreise

Die Idee dahinter passt perfekt zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Im Original konnte Link mithilfe des Masterschwerts zwischen seiner Kindheit und dem Erwachsenenalter wechseln. Genau diese Mechanik greift Google mit seinem Easter Egg auf. Wer das Schwert anklickt, reist allerdings nicht sieben Jahre, sondern gleich 28 Jahre zurück.

Das funktioniert sowohl am PC als auch auf dem Smartphone. Auch die Suchbegriffe „Zelda“ oder „Ocarina of Time“ können das Masterschwert erscheinen lassen. Der Retro-Look gilt allerdings nur für die entsprechende Suchergebnisseite. Sobald du eine andere Suche startest, landest du wieder beim modernen Google.

Wer regelmäßig nach Videospielen sucht, kennt solche kleinen Spielereien vielleicht bereits. Bei „Super Mario Bros.“ ließ sich beispielsweise ein Fragezeichenblock anklicken, der das typische Münzgeräusch abspielte. Auch bei „The Last of Us“ gab es eine versteckte Animation, bei der sich Pilzranken über die Suchergebnisse ausbreiteten.

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Wie lange die Aktion verfügbar bleibt, hat Google nicht bekannt gegeben. Wer die Suchmaschine noch einmal so erleben möchte wie 1998, kann den Trick jedenfalls schon jetzt ausprobieren.

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