XIII: Launch-Trailer gibt neue Details zum Multiplayer bekannt

Der kultige Cel-Shading-Shooter-Klassiker ist zurück! Microids und PlayMagic präsentieren für den morgigen Release der Limited Edition von XIII für PS4 und Xbox One den offiziellen Launch-Trailer. Dieser enthüllt bereits heute weitere Details des mit Spannung erwarteten lokalen Multiplayer-Modus von XIII. Die Nintendo Switch-Version des Spiels wird 2021 veröffentlicht.

In diesem Remake des weltbekannten First-Person-Shooters aus dem Jahr 2003 schlüpfen Spieler in die Rolle von XIII, einem Mann, der seine Erinnerung verloren hat und nun auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist. Gleichzeitig ist er fest entschlossen, Licht ins Dunkel einer der erstaunlichsten Verschwörungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu bringen. So dürfen sich Spieler bereit für ein mysteriöses und aufregendes Solo-Abenteuer machen, das Action- und Stealth-Elemente in 34 originalgetreuen Leveln kombiniert. Von Brighton Beach über Armeestützpunkte bis hin zum Grand Canyon Valley: Die zahlreichen Umgebungen und Landschaften, die XIII während seiner spannenden Reise durchquert, bieten viele abwechslungsreiche Szenenwechsel.

Mit der Power einer modernen 3D-Engine wurden alle visuellen Elemente des Spiels von einem brandneuen Art Direction-Team verbessert – natürlich ohne das ursprüngliche Material des Originals mit seinem kultigen und stylischen Cel-Shading-Looks außer Acht zu lassen! Das detaillierte Waffenarsenal von XIII beschert selbst den anspruchsvollsten Spielern abwechslungsreiches Shooter-Vergnügen. Hinzu kommen zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, die selbst die Veteranen des Originalspiels überraschen werden.

XIII: Details zum Multiplayer

Im lokalen Multiplayer-Modus können bis zu 4 Spieler im Splitscreen gegeneinander antreten. Wie das aussehen kann, zeigt der offizielle Launch-Trailer.

Die Limited Edition des Spiels enthält:

Das Spiel

Eine doppelseitige Sammler-Box aus Metall

3 Lithografien

13 goldene In-Game Skins aus dem Golden Classic Weapon Skins Pack

Die Geschichte von XIII. Wer ist er? Das ganze Land steht immer noch unter Schock nach der Ermordung von Präsident Sheridan.

Er wacht verletzt und ohne Gedächtnis am Strand der Ostküste auf. Die einzigen Hinweise zur Aufdeckung seiner Identität ist die Zahl XIII, die auf sein Schlüsselbein tätowiert ist, sowie ein Schlüssel zu einem unbekannten Schließfach. Obwohl er jegliche Erinnerungen verloren hat, merkt er schnell, dass nicht alles ganz weg ist: Er besitzt immer noch außergewöhnlichen Reflexe, die denen eines gut trainierten Regierungsagenten gleichen. Bald darauf macht er sich auf den Weg seine eigene Vergangenheit aufzudecken. Er entdeckt nach und nach welche Rolle er bei der Ermordung des US-Präsidenten spielt und enthüllt gleichzeitig eine der erstaunlichsten Verschwörungen in der Geschichte des Landes.

Spielerinnen und Spieler können in die Rolle von „XIII“ schlüpfen – ein Mann, der keine Erinnerungen über seine Identität besitzt – und müssen die Wahrheit über die Ursprünge einer schwerwiegenden Verschwörung aufdecken. Sie begleiten XIII auf seiner Suche nach seiner Identität innerhalb einer packenden Solo-Kampagne und brutalen Online-Kämpfen!

Fans werden sich darüber freuen den ikonischen Soundtrack und die Stimmen aus dem originalen Spiel im neuen Remake wiederzufinden!

Die XIII – Limited Edition erscheint am 10. November 2020 für PS4 und Xbox One, zum Preis von 49,99 Euro (UVP). 2021 erscheint die Limited Edition auch für Nintendo Switch.