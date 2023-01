Strom sparen: Neues Xbox-Update macht Konsole “umweltbewusster”

Laut Microsoft macht das neueste Xbox-Update ihre Spielgeräte zu den "ersten CO2-bewussten Konsolen". Eine Reihe von Energiesparfunktionen.

Microsoft beginnt mit dem Testen eines neuen Updates um seine Xbox-Konsolen energiebewusster zu machen, um Strom zu sparen. Vor dem allgemeinen Release wird das Update jedoch von im Xbox Insider-Programm testet.

Mit dem Update sei die Xbox “die erste Spielekonsole, die CO2-bewusste Spiele-Downloads und -Updates anbietet”, so Microsoft.

Energiespar-Update: Xbox “erwacht” nicht mehr nachts

Microsoft erklärt: “Anstatt beispielsweise, dass deine Xbox während des nächtlichen Wartungsfensters zu einer zufälligen Zeit zwischen 02:00 und 6:00 Uhr aufwacht, wird deine Konsole zu einem Zeitpunkt aufwachen, zu dem sie die meisten erneuerbaren Energien in deinem lokalen Energienetz nutzen kann.” In der Nacht scheint keine Sonne, also gibt es auch keine Energie von Photovoltaikanlagen, so die schlüssige Folgerung von Microsoft.

Xbox Series X/S-Konsolen werden anders ausgeschaltet

Xbox-Insider mit dem neuesten Konsolen-Update werden feststellen, dass die Xbox Series X/S automatisch die Energieoption Herunterfahren (Energiesparen) verwendet, nachdem man sie abgedreht hat. Diese Funktion kann man bereits jetzt einstellen. Diese Option reduziert den Stromverbrauch, während die Konsole ausgeschalten ist und “beeinträchtigt nicht die Leistung, das Gameplay oder die Fähigkeit über Nacht Updates für System, Spiele oder Apps zu erhalten”, so Xbox.com.

Wie viel Strom lässt sich dadurch einsparen? Zwischen der Funktion Herunterfahren (Energiesparen) und Ruhestand lässt sich der Stromverbrauch laut Microsoft um das 20-fache senken!

Strom sparen mit Xbox

Wähle die Option Herunterfahren (Energiesparen) als Energieoption auf deiner Xbox-Konsole: Einstellungen > Allgemein > Energieoptionen. Automatische Updates ist ebenfalls laut Microsoft empfehlenswert. Unter Einstellungen > Allgemein > Energieoptionen > Energieoptionen anpassen kannst du die Zeit verkürzen, bis sich die Konsole ausschaltet, wenn du inaktiv bist. Standardmäßig ist dieser Wert auf 1 Stunde. Es gibt auch Möglichkeiten die unter 60 Minuten liegen.

Xbox One erhaltet ebenfalls Update

Xbox One-Konsolen erhalten bereits heute neue Optionen zum Energiesparen, einschließlich die Option “Herunterfahren”. Wenn Herunterfahren (Energiesparen) ausgewählt ist, erfahren Xbox One-Konsolen eine langsamere Startzeit. Remote-Funktionen werden weiterhin unterstützt, während die Konsole eingeschaltet ist.

Xbox-Fans sollten sich übrigens den 25. Januar 2023 im Kalender rot anstreichen: um 21:00 Uhr (MEZ) gibt es einen Xbox & Bethesda: Developer_Direct-Livestream.