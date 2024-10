Xbox Game Pass verliert ab sofort 5 Titel

Der Xbox Game Pass wird heute F1 Manager 2023 und vier weitere Titel aus seiner Bibliothek entfernen. Diese Abgänge übertreffen die Anzahl der neuen Titel, welche in die Bibliothek in der ersten Oktoberhälfte 2024 aufgenommen wurden. Zuletzt beschränkte Microsoft am 30. September den Abonnementkatalog, wobei Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, My Time At Portia und sieben weitere Spiele entfernt wurden. Heute, am 15. Oktober, werden weitere Spiele den Dienst verlassen, darunter Dyson Sphere Program, Everspace 2, F1 Manager 2023, From Space und Scorn. Everspace 2 war das am längsten verfügbare Spiel in dieser Gruppe, da es seit Oktober 2021 im Xbox Game Pass war.

Dyson Sphere Program und Scorn waren zwei Jahre im Dienst, während F1 Manager 2023 und From Space den Abonnenten seit zwölf Monaten zur Verfügung standen. Wie üblich wurde auch für den 15. Oktober keine genaue Zeit angegeben, wann die Titel den Xbox Game Pass verlassen. Microsoft geht davon aus, dass die fünf Spiele den Abonnementdienst wahrscheinlich um Mitternacht verlassen werden. Dadurch bleibt den Mitgliedern noch genügend Zeit, um Scorn zu beenden, das kürzeste Spiel dieser Mitte-Oktober-Rotation. Laut How Long To Beat dauert ein typischer Durchlauf dieses Horror-Spiels im Durchschnitt weniger als sechs Stunden. Everspace 2 ist mit einer durchschnittlichen OpenCritic-Bewertung von 83 und einer Weiterempfehlungsrate von 93 % der am besten bewertete Titel der Gruppe.

Diese Spiele sind nicht mehr Teil des Xbox Game Pass