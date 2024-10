Inscryption wird Teil vom Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass hat Inscryption in sein Angebot aufgenommen und es ist bereits der dritte neue Titel, den Mitglieder seit Anfang Oktober 2024 genießen können. Am 7. Oktober wurde Mad Streets Teil der Bibliothek. Der Titel ist ein Roguelike-Kartenspiel mit Escape-Room-ähnlichen Rätseln und Horrorelementen, entwickelt von Daniel Mullins. Der ursprüngliche Prototyp entstand während eines Game Jams 2018 mit dem Thema „Opfer müssen gebracht werden“. Nach seiner Veröffentlichung Ende 2021 entwickelte sich Inscryption zu einem großen Erfolg und wird heute als eines der besten Roguelikes mit einem befriedigenden Gameplay angesehen.

Es dauerte anderthalb Jahre, bis das Spiel im April 2023 auf die Xbox-Konsolen kam. 18 Monate später, am 10. Oktober, wurde das Indie-Roguelike schließlich in den Xbox Game Pass aufgenommen. Da es nicht als Day-One-Veröffentlichung erschienen ist, ist Inscryption auf allen Abonnementstufen außer Xbox-Game-Pass-Core verfügbar. Es kann auf Xbox One, Xbox Series X/S und PC gespielt und über Xbox Cloud Gaming gestreamt werden, wenn man den Ultimate-Plan abonniert hat. Das Debüt im Game Pass erweitert das Angebot an erstklassigen Titeln auf der Plattform. Das Deckbuilding-Roguelike hat sich schnell als eines der besten Indie-Spiele des Jahres 2021 etabliert und sowohl Fans als auch Kritiker begeistert.

Inscryption für Xbox-Game-Pass-Abonnenten verfügbar

Dies zeigt sich an der Bewertung auf OpenCritic, wo das Spiel eine Gesamtnote von 86 und eine Weiterempfehlungsrate von 97 Prozent erreicht hat. Nur wenige Tage vor seinem dritten Geburtstag hat Inscryption auch über 110.000 „überwältigend positive“ Bewertungen auf Steam. Das düstere Roguelike bildet den Abschluss der ersten Welle der Xbox-Game-Pass-Veröffentlichungen für den Oktober 2024, die am Monatsanfang angekündigt wurden.

Microsoft wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich sein Lineup für die zweite Welle vorstellen, möglicherweise am 15. Oktober, da das Unternehmen traditionell dienstags solche Ankündigungen macht. Bereits bestätigt ist eine Veröffentlichung für die zweite Monatshälfte: Call of Duty: Black Ops 6 wird am 25. Oktober im Dienst debütieren. Dieser Titel aus dem Jahr 2024 wird ausschließlich für PC-Game-Pass- und Game-Pass-Ultimate-Mitglieder verfügbar sein, was der neuesten Anpassung der Abonnementstufen von Microsoft entspricht.