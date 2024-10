Mad Streets wird Teil vom Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass hat Mad Streets zu seiner stetig wachsenden Sammlung von Inhalten hinzugefügt. Dies ist der zweite neue Titel, der seit Anfang Oktober 2024 im Abonnement verfügbar ist. Besagter Titel wurde vom kanadischen Studio Craftshop Arts entwickelt. Es handelt sich um ein Partyspiel, bei dem bis zu vier Spieler in einem „physikbasierten Chaos“ gegeneinander antreten können. Das Spiel wurde ursprünglich im August 2021 für die letzten beiden Generationen der Xbox veröffentlicht. Im März 2022 folgte die Veröffentlichung für den PC und den mittlerweile eingestellten Google-Stadia-Dienst. Mad Streets wurde von den Spielern sehr positiv aufgenommen, was sich in den „sehr positiven“ Nutzerbewertungen auf Steam widerspiegelt.

Kurz nach seinem zweiten Geburtstag wurde das erste Spiel von Craftshop Arts in Microsofts Abonnement-Service aufgenommen. Am Montag, dem 7. Oktober vor zwei Jahren, wurde das Spiel erstmals veröffentlicht. Da es sich nicht um eine Day-One-Veröffentlichung handelt, ist Mad Streets für alle Nicht-Core-Mitglieder des Xbox Game Pass verfügbar. Die PC-Version hat eine Besonderheit: Sie unterstützt leider keine Maus- und Tastatursteuerung, sondern erfordert einen Controller. Das Spiel erweitert die bereits umfangreiche Auswahl an Multiplayer-Erlebnissen im Abonnement von Microsoft. Besagter Party-Brawler bietet nicht nur brutales und humorvolles Gameplay, sondern ist auch für Trophäenjäger attraktiv. Das Spiel enthält zehn einfache Errungenschaften im Wert von insgesamt 1.000 Gamerscore-Punkten.

Mad Streets für Game-Pass-Abonnenten spielbar

Obwohl alle Errungenschaften mit Bots erreicht werden können, ist Mad Streets ein echtes Gruppenspiel, da es sogar Splitscreen unterstützt – eine Seltenheit in der heutigen Spielewelt. Für den Xbox Game Pass wurden bereits zwei weitere Spiele für Oktober 2024 dieses Jahres angekündigt. Call of Duty: Black Ops 6 folgt am 25. Oktober. Aufgrund der jüngsten Änderungen im Microsoft-Abonnementdienst wird der neue Shooter nur für Mitglieder des PC Game Pass und GP Ultimate verfügbar sein. Am 15. Oktober werden zudem fünf Spiele aus der Xbox-Game-Pass-Bibliothek entfernt: Scorn, F1 Manager 2023, From Space, Everspace 2 und Dyson Sphere Program.