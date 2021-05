Xbox Game Pass im Mai 2021: Noch mehr Spiele kommen dazu!

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Nachdem Microsoft bereits in der ersten Hälfte des Monats Titel wie Red Dead Online veröffentlicht hat, dass erstmals via Cloud am Android-Smartphone spielbar ist, kommen in der zweiten Hälfte weitere Spiele dazu. Neben den zahlreichen neuen Games gibt es im Xbox Game Pass im Mai 2021 auch neue Perks, Quests und Titel mit Touch Control.

Schon bald im Xbox Game Pass

Noch mehr Cloud-Games unterstützen Touch Control

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate spielst Du immer mehr Spiele auch via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf Android-Smartphone oder Tablet. Jetzt unterstützen weitere Titel Touch Control:

Xbox Game Pass im Mai 2021: Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Destiny 2 : Season of the Splicer

: Season of the Splicer Jetzt verfügbar – Gears 5 : Operation 7

: Operation 7 Jetzt verfügbar – Minecraft : How to Train Your Dragon DLC

: How to Train Your Dragon DLC 26. Mai – Minecraft Dungeons : Hidden Depths DLC

: Hidden Depths DLC Jetzt verfügbar – SnowRunner Season 4 : New Frontiers

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X/S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks.

In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Rogue Company : Season Two Perk Pack

In Season Two sicherst Du Dir mit den Perks kosmetische Verbesserungen, Battle Pass XP und Rogue Backs gratis.

In Season Two sicherst Du Dir mit den Perks kosmetische Verbesserungen, Battle Pass XP und Rogue Backs gratis. Jetzt verfügbar – World of Tanks : Might and Metal Pack

Mit den Perks sicherst Du Dir zwei neue Premium-Panzer, die eine breite Schneise über das Schlachtfeld pflügen. Außerdem erhältst Du 1.250 Gold, sieben Tage Premium und Booster, die Deine Fahrzeuge noch weiter verstärken.

Mit den Perks sicherst Du Dir zwei neue Premium-Panzer, die eine breite Schneise über das Schlachtfeld pflügen. Außerdem erhältst Du 1.250 Gold, sieben Tage Premium und Booster, die Deine Fahrzeuge noch weiter verstärken. Jetzt verfügbar – SMITE x Monstercat

Mit dem SMITE x Monstercat Starter Pass erhältst Du alle vier Götter des Monstercat Battle Passes, zusätzliche Voice Packs und Battle Pass Points.

Mit dem SMITE x Monstercat Starter Pass erhältst Du alle vier Götter des Monstercat Battle Passes, zusätzliche Voice Packs und Battle Pass Points. 20. Mai – Warface : Absolute Power Bundle

Mit dem Warface Power Bundle beherrschst Du das Schlachtfeld, denn Du erhältst neue Ausrüstung, Waffen, Verbrauchsgüter und mehr!

Xbox Game Pass Quests

Die schaurigen Xbox Game Pass Ultimate Quests gehen weiter mit jeder Menge Zombies! Die aktuelle Übersicht der Quests findest Du jederzeit in der Xbox Mobile App.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im Mai 2021

Xbox Game Pass Ultimate ist bereits ab 1 Euro für den ersten Monat verfügbar. Warum der Spiele-Abo-Dienst noch nicht für iOS verfügbar ist, hat uns Microsoft erklärt.