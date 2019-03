Microsoft gab heute die Titel für den Xbox Game Pass im März bekannt. Darunter gibt es einige richtig gute Titel.

Just Cause 4 – 6. März

Rico Rodriguez landet mit seinem Wingsuit ab dem 6. März im Xbox Game Pass. Betrete die südamerikanische Insel Solís, nutze Deine Agenten-Fähigkeiten und infiltriere das politische System der Insel mit jeder Menge Chaos. Abgesehen von der Schwarzen Hand, einer gewalttätigen Miliz, stellst Du Dich auch den unvorhersehbaren Wetterszenarien der Insel. Erlebe in Just Cause 4 eine riesige offene Welt mit Sandbox-Elementen voller Möglichkeiten und exotischen Orten.

LEGO Batman 2 – 6. März

Rette Gotham City gemeinsam mit Batman, Robin, Wonder Woman, Superman und vielen weiteren Figuren des DC-Universums. Erkunde die riesige Welt der Steine mit dem Justice League-Mitglied Deiner Wahl entweder solo oder im Mehrspielermodus. Es liegt an Dir, Lex Luthor, dem Joker und anderen ikonischen Bösewichten das Handwerk zu legen.

F1 2018 – 14. März

Bringe den Asphalt zum Glühen und erlebe die rasante Welt der F1® mit dem offiziellen Spiel zur 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, F1® 2018. Stelle Dich den Herausforderungen der Strecke und erkämpfe Dir den Weg an die Spitze der Königsklasse des Rennsports. Wähle Deine Strategie zum Erfolg und stelle Dich allen offiziellen Teams, Fahrern und Strecken der Saison 2018.

Fallout 4 – 14. März

Fallout ist zurück im Xbox Game Pass und entführt Dich in ein wildes postapokalyptisches Setting. Erlebe ein vom Atomkrieg verwüstetes Boston als letzter Überlebender von Vault 111 und stelle Dich den Herausforderungen der zerstörten Zivilisation. In der riesigen offenen Welt von Fallout warten an jeder Ecke spannende, teils skurrile Orte und ihre Bewohner auf Dich. Entscheide Dich für eine Fraktion, sammle Ressourcen und schaffe eine Zukunft für die Überlebenden der Katastrophe.