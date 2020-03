Xbox Game Pass fügt ein weiteres großes Spiel im April neu hinzu

Xbox Game Pass

Zur Feier der Ankündigung von zwei NieR-Spielen durch Square Enix wird der Xbox Game Pass NieR: Automata in seine Bibliothek mit „kostenlosen“ Spielen aufnehmen. Der Titel soll am 2. April in die Auswahl aufgenommen werden.

Dieses Wochenende gab Square Enix bekannt, dass NieR: Replicant eine Remaster-Behandlung erhält und auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein wird. Darüber hinaus gab das Studio bekannt, dass ein neues Handyspiel namens NieR: Reincarnation für iOS und Android in Arbeit ist.

Die NieR: Automata, die auf dem Xbox Game Pass verfügbar sein werden, sind die ‘Become as Gods’-Edition, die 2018 für Xbox One veröffentlicht wurde. Ursprünglich war der neueste NieR-Eintrag eine exklusive PS4-Version, aber die überwiegend positive Resonanz auf Automata hat dazu beigetragen, Square Enix und Platinum Games zu überzeugen, um es auf den PC und dann auf die Xbox One zu portieren. Die Sonderausgabe enthält jedoch keine aussagekräftigen Inhalte außerhalb einiger Charakter-Skins und Zubehörteile.

NieR: Automata ist zwar keine echte Fortsetzung der Geschichte in NieR: Replicant, enthält jedoch einige bekannte Themen. Es gibt auch einige Charaktere und Konzepte, die in Automata auftauchen und diejenigen überraschen werden, die Replicant erlebt haben.

Aber auch für sich allein ist NieR: Automata ein lohnendes Action-RPG-Erlebnis mit rasanten Kämpfen. Die Geschichte erfordert eine gewisse Zeit, um sie zu verstehen, aber es lohnt sich. Mit dem Xbox Game Pass kommen noch mehr Spieler in deren Genuss.

NieR: Automata ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Die “Become As Gods” Edition wird am 2. April 2020 für den Xbox Game Pass erhältlich sein.