WWE 2K24 erhält Update 1.11

WWE 2K24 hat soeben Patch 1.11 erhalten. Dies ist eine überraschende Veröffentlichung, da das Update 1.10 für das Spiel erst einen Tag zuvor erschienen ist. 1.10 konzentrierte sich auf die Kompatibilität des Post-Malone-DLC-Packs, fügte aber unter anderem auch neue Inhalte zu MyFaction hinzu. Wie bei anderen Patches wurden auch hier einige Qualitätsverbesserungen und kleinere Anpassungen vorgenommen, um das Spiel angenehmer zu gestalten. Viele Fans sind jedoch der Meinung, dass es bei WWE 2K24 noch viel zu verbessern gibt. Mit jedem neuen Charakter, jeder neuen Arena oder jedem neuen Feature, das dem Spiel hinzugefügt wird, scheinen neue Kompatibilitätsprobleme aufzutauchen.

Bei den Charaktermodellen scheinen einige Kleidungsstücke zu fehlen, wie z.B. die Armbänder von Sheamus, die bei seinem Auftritt nicht vorhanden sind. Dies sind zwar nur geringfügige Probleme, aber sie tragen dazu bei, dass die Fans unbeschwert in das Spiel eintauchen können. Außerdem haben 2K, Visual Concepts und WWE oft betont, wie wichtig es ihnen ist, den Fans ein möglichst authentisches WWE-Erlebnis zu bieten, was bei unsachgemäßer Handhabung zu einem Problem werden könnte. Der Patch 1.11 für WWE 2K24 wurde nur einen Tag nach dem letzten Update veröffentlicht.

Was bringt das neueste Update für WWE 2K mit sich?

Die meisten Patchnotes beziehen sich auf diverse Anpassungen an verschiedenen Mechaniken der Arena in MyGM. Und während der klare Fokus darauf liegt, das MyGM von WWE 2K24 wettbewerbsfähiger und ausgewogener zu machen, gibt es auch einige kleinere, unangekündigte Updates in Bezug auf die Charaktermodelle. Zum Beispiel hat der zuvor hinzugefügte Randy Orton ’09 nun die richtigen Handgelenkbänder im Spiel. Auch beim alten Charakter Sheamus ’09 wurde das Problem mit den Armbändern behoben.

Randy Orton’09 was fixed on patch 1.11 #WWE2K24 He now has wrist tape, on both in ring and entrance.🔥 pic.twitter.com/LvTTW4pZoj Werbung — 𝕾𝖙𝖆𝖙𝖚𝖘™ (@WhatsTheStatus) June 26, 2024

Mit jedem Patch, der veröffentlicht wird, suchen Content Creators, Dataminer und Modder nach Möglichkeiten, viele unangekündigte Inhalte zu teilen und zu entdecken. Die Fälle, in denen Modelle und Zugänge ohne großes Aufsehen hinzugefügt werden, sind Überraschungen, die die meisten Fans mit Freude erfüllen. Dies war der Fall, als The Rock einen neuen Gesichtsscan im Spiel erhielt. Viele Spieler träumen von Updates für ihre Lieblingssuperstars und -arenen. Manche hoffen auf neue Outfits, neue Musik, neue Gimmicks oder neue Einträgen in zukünftigen Updates. Überraschenderweise scheint WWE 2K24 heimlich neue Waffen in Patches hinzuzufügen. Im Moment wurden noch keine neuen Waffen gefunden, aber es wird nicht lange dauern, bis die üblichen Content-Ersteller ihre Entdeckungen mit dem neuesten Patch teilen werden.

Worum geht es im Spiel?

WWE 2K24 ist ein professionelles Wrestling-Sport-Videospiel, das von Visual Concepts entwickelt und von 2K veröffentlicht wird. Das Spiel ist am 8. März 2024 erscheinen und ein Roster von mehr als 200 WWE Superstars und Legenden umfassen. Das Spiel bietet eine Reihe von spektakulären Modi, wie eine Hommage an WrestleMania in 2K Showcase of the Immortals, Meine STORY, Meine FRAKTION, Mein GM und brandneue Matchtypen wie Gastringrichter und Gauntlet. Die offiziellen Cover-Superstars für WWE 2K24 sind „American Nightmare“ Cody Rhodes, Bianca Belair und Rhea Ripley. Brock Lesner wurde aufgrund diverser Anklagen vom Cover genommen.