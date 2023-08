World of Warcraft: Patch 10.1.7 Datum gesetzt

Nächstes Monat ist es so weit.

World of Warcraft hat gerade bekannt gegeben, dass Patch 10.1.7 am 5. September veröffentlicht wird. Dieses nächste Inhaltsupdate mit dem Titel “Fury Incarnate” ist das letzte vor Patch 10.2, der den Beginn von World of Warcraft: Dragonflight Season 3 markieren wird.

In den letzten Wochen hat World of Warcraft viele der Features von Patch 10.1.7 auf dem Public Test Realm getestet, in Erwartung seiner bevorstehenden Veröffentlichung. Fury Incarnate mag zwar nicht zu den großen Inhaltsupdates von World of Warcraft wie 10.1 gehören, bietet aber dennoch eine beeindruckende Menge an Aktivitäten für Spieler.

The #Dragonflight story continues on September 5 🔥 Public events, customizations, Heritage Armor quests and more! pic.twitter.com/OcVRgIbHWh — World of Warcraft (@Warcraft) August 7, 2023

World of Warcraft Patch 10.1.7 kommt im September

Sobald das nächste Update für World of Warcraft am 5. September erscheint, können Fans auf eine neue Sammlung von Story-Quests zugreifen. Die Spieler können erwarten, dass der Patch den Grundstein für Dragonflight Patch 10.2 legt und eine Fortsetzung der Silver Purpose-Questreihe bietet, die sich um das Neuschmieden von Wächter Tyr dreht.

Darüber hinaus werden Questreihen für Heritage-Rüstungen für die Verlassenen und Nachtelfen einige unglaubliche kosmetische Rüstungssets belohnen, und eine neue Quest rund um die Draenei wird Man’ari Eredar-Anpassungen für die Rasse freischalten.

Fury Incarnate fügt World of Warcraft auch aufregende neue Ereignisse hinzu. Dreamsurges sind ein weltweites Ereignis, ähnlich den Fyrakk-Assaults. Jede Woche wird eine andere Zone der Dracheninseln betroffen sein, in der die Spieler auf vertraute Schurken aus der Geschichte von World of Warcraft treffen können.

Ihr könnt Ausrüstung aufholen und besondere Boni erhalten, darunter Erfahrungssteigerungen und hilfreiche NPC-Händler. Die Fans können sich auch auf Rennen mit Drachenreiten in den Östlichen Königreichen freuen, sowie auf eine Überarbeitung der ikonischen Hallow’s End-Begegnung.

Dieses Update wird auch einige angenehme Verbesserungen der Lebensqualität in Dragonflight mit sich bringen. Patch 10.1.7 führt ein Ping-System in World of Warcraft ein, und die Schaltfläche “Alles verkaufen” für Trödel wird endlich ins Spiel implementiert, nachdem sie aus Patch 10.1.5 verschoben wurde. Diese Funktionen, zusammen mit den üblichen Klassen-Balancen, sind nur einige der Dinge, die in Fury Incarnate enthalten sind.

Patch 10.1.7 ist das fünfte von insgesamt sechs geplanten Inhaltsupdates für World of Warcraft im Jahr 2023. Das sechste und letzte Update, 10.2, wird wahrscheinlich etwa zwei Monate später erscheinen. Da die BlizzCon Anfang November stattfindet, spekulieren einige, dass WoW es in der Woche nach der Convention veröffentlichen wird, wenn nicht sogar davor.

Wie auch immer, die Spieler können damit rechnen, kurz nach Erscheinen von Patch 10.1.7 weitere Informationen über das nächste große Update zu erhalten und möglicherweise Details zur nächsten Erweiterung von World of Warcraft auf der BlizzCon selbst.

World of Warcraft ist jetzt für den PC verfügbar.