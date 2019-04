In einem Interview mit Nikkei (übersetzt von DualShockers) ging Hideo Kojima genau auf diese Frage ein und sprach darüber, wie Streaming zu alternativen interaktiven Erfahrungen führen könnte, welche Auswirkungen 5G auf die Branche haben könnte und welche Veränderungen Google mit Stadia könnte dazu beitragen, sollte es ein Erfolg werden. Und werden wir das alles in Death Stranding sehen?



„Cloud-Gaming erlebte vor etwa 4, 5 Jahren einen Boom, aber es gab kein Phänomen, das sie trug“, so Kojima. „Viele sagen, dass es mit dem Scheitern endet, aber ich denke, dass es nicht geklappt hat, weil die Technologie nicht weit genug fortgeschritten war. Nach der Einführung von 5G wird es in den nächsten fünf Jahren eine große Verschiebung hin zum Cloud-Gaming geben. Die Unterhaltung insgesamt wird sich ändern und mehr Freiheit zulassen.“ „Spiele, die wir noch nie zuvor gesehen haben, werden erscheinen“, so das Gaming-Mastermind, als er gefragt wurde, wie sich Stadia auf die Branche auswirken wird. „Dies ist sicher, wenn man bedenkt, wie sich die Unterhaltungsindustrie entwickelt hat. Die meisten Filme sind nicht länger als 2 Stunden, da das Publikum in den Theatern Hunger bekommt oder die Toilette benutzen muss. Außerdem würde es weniger Vorführungen pro Tag bedeuten und die Einnahmen der Theater würden sinken. Wenn Fernsehgeräte auf den Markt kamen, wurde die Unterhaltung so eingestellt, dass die Beobachter auf ihren Bildschirmen klebten, sodass sie nicht zwischen den Kanälen wechseln konnten. Deshalb wurden Konzepte wie Cliffhanger vor Werbeunterbrechungen erfunden. “

Filme und Spiele werden zusammenwachsen

„Da sich das Streaming ständig weiterentwickelt, werden Spiele, Filme, Dokumentationen und Videos jeglicher Art auf derselben Plattform sein“, fügte er hinzu. „Dies ist die Zukunft, die ich mir schon immer gewünscht habe. Dienste wie Netflix unterteilen ihre Inhalte in „interaktive Spiele“ und „nicht interaktive Filme“. Spiele und Filme sind komplette Gegensätze, die durch eine Grenze voneinander getrennt sind. Aber diese Grenze wird verschwinden. Es begann bereits zu verschwinden. Wie mit Netflix Black Mirror: Bandersnatch, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. “ „Die Spiele werden sich drastisch ändern. Natürlich werden auch High-End-Konsolenspiele, wie sie heute veröffentlicht werden, bestehen bleiben “, so Kojima. „Die Technologie wird jedoch immer weiter voranschreiten und wir können völlig neue Spieltypen mit neuartigen Spielereien erstellen. Ich bin selbst sehr beschäftigt, aber ich würde auch gerne meine Spuren auf dieser Seite der Geschichte hinterlassen. “ „Wir werden in den nächsten fünf Jahren völlig andere Spiele als 5G-Spreads sehen“, fügte er hinzu. „Ich habe auch eine große Sache im Zusammenhang mit Streaming. Ich kann nichts mehr sagen, da ich aber nicht verderben möchte (lacht). „

Das Potenzial des Streamings ist offensichtlich – die Frage ist jedoch, ob sich die Industrie und die erforderliche Infrastruktur an einem Ort befinden, an dem dieses Potenzial erfüllt werden kann. Stadia wird noch in diesem Jahr in Großbritannien, Europa, den USA und Kanada eine begrenzte Markteinführung haben. Bei Microsoft’s xCloud wird es 2019 eine öffentliche Betas live geben. Daher sollten wir uns ein Bild davon machen, welche Fortschritte in naher Zukunft gemacht werden.

In der Zwischenzeit arbeiten Kojima und sein Team derzeit an Death Stranding, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Vor kurzem gab es Spekulationen, dass es eine generationenübergreifende Veröffentlichung auf der PlayStation 5 geben könnte.