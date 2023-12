Wie haben die Logos von Nintendo seit über 100 Jahren ausgesehen?

Die Anfänge von Nintendo hatte nicht einmal viel mit Technologie zu tun. Vor über 130 Jahren hat Nintendo Spielkarten produziert. Aber nicht nur die Branche hat gewechselt, auch zahlreiche Logos wurden in über 100 Jahren mehrmals neu designt. Dabei scheint man auch an eine Problematik eines japanischen Namens im Westen geglaubt zu haben. Aufmerksame Fans haben sich die Mühe gemacht, die unterschiedlichsten Logos zusammenzufassen.

Wer glaubt, dass Nintendo immer eine reine Konsolenmarke war, der irrt. Nintendo wurde nämlich im Jahr 1889 gegründet. Die Firma hatte schon vor der NES Konsole fast 100 Jahre auf dem Buckel gehabt. Erst ab dann hat sich der Fokus auf Videospielkonsolen belegt, wodurch Nintendo zu der weltweit beliebten Videospielmarke geworden ist, die wir alle kennen und lieben.

Nintendo hatte Hanafuda Karten produziert. Dies geschah im 17ten Jahrhundert, als sämtliche westliche Einflüsse aus dem Land verbannt worden sind. Darunter auch europäische Spielkarten. Erst 1902 hat man bei Nintendo entschieden, auch europäische Karten ins Produktsortiment aufzunehmen. Damit wurde auch der Name mit römischen Buchstaben geschrieben.

And they are not even all the logos that Nintendo has had in its entire history, the covers of the company's guide in 2015 and an image of an advertising pamphlet that Yamafuda published a long time ago (by the way, it is my favorite logo) contain some unknown logos. pic.twitter.com/DiSjDO5acW

