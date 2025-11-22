Where Winds Meet: Studio bekräftigt im Spiel selbst, dass es niemals Pay-to-Win geben wird

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit dem Release von Where Winds Meet fragen sich viele Spieler, wie das Free-to-Play-Modell langfristig aussehen wird. Die wichtigsten Sorgen drehen sich dabei um das Thema Pay-to-Win, schließlich hat fast jedes kostenlose Open-World-Spiel früher oder später mit diesem Vorwurf zu kämpfen. Doch jetzt hat Entwickler Everstone Studio diese Diskussion direkt im Spiel beantwortet.

Ein Spieler entdeckte eine besondere Willkommensnachricht, die kurz viral ging, bevor der dazugehörige Social-Media-Post wieder gelöscht wurde. Darin bekräftigt das Studio unmissverständlich, dass „Where Winds Meet niemals Pay-to-Win-Mechaniken bekommen wird“.

Studio verspricht erneut: „Wir werden niemals Power verkaufen“

Der im Spiel eingeblendete Text (via Gamesradar) richtet sich direkt an alle neuen Spielerinnen und Spieler und fasst die Grundphilosophie des Titels klar zusammen: „Play what you love, ignore what you don’t.“

Everstone Studio betont, dass deine Entscheidungen im Spiel belohnt werden, nicht deine Größe. Wörtlich heißt es: „Es gibt kein Pay-to-Win. Deine Legende wird durch Skill und Entscheidungen geschrieben, niemals durch dein Portemonnaie. Wir werden niemals Power verkaufen.“

Das Studio erklärt außerdem, dass die Monetarisierung ausschließlich auf Kosmetik, Battle Passes und Monats-Pässen basiert. Nichts davon soll spielerische Vorteile verschaffen.

Warum diese Aussage so wichtig ist? Da Where Winds Meet als Free-to-Play-Titel veröffentlicht wurde, war klar, dass der Shop eine wichtige Rolle spielt. Viele Gamer sind generell bereit, für Skins oder zusätzliche kosmetische Inhalte zu zahlen, solange das Gameplay fair bleibt. Doch in der Vergangenheit haben andere Spiele Grenzen überschritten und bezahlte Vorteile eingeführt. Genau deshalb schauten viele Fans zum Release besonders kritisch hin. Everstone reagiert auf diese Bedenken mit einer klaren Botschaft: Gameplay bleibt heilig – Geld kauft dir keine Stärke.

Ein starker Start für Where Winds Meet

Das Vertrauen der Spieler zahlt sich offenbar aus. Schon 24 Stunden nach Release feierte Everstone beeindruckende Zahlen: Über 2 Millionen Spieler haben das Spiel ausprobiert. Damit landete Where Winds Meet direkt in den Top 3 der „meistverkauften“ Spiele im PlayStation Store, gleich in sieben Regionen weltweit. Auch die PC-Version läuft hervorragend und belegte zum Zeitpunkt des Artikels Platz 3 der Bestsellerlisten. Der Erfolg zeigt: Das Interesse an einem großen Wuxia-Open-World-RPG ist enorm.

Der Launch-Trailer hatte bereits im Vorfeld viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die Mischung aus historischen Schauplätzen, einer großen offenen Welt und Wuxia-Action traf genau den Nerv der Community. Spieler können China zur Zeit der Five Dynasties and Ten Kingdoms erkunden, große Städte wie Kaifeng besuchen und mit hunderten NPCs interagieren.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Dazu kommt das flexible Martial-Arts-System, das abwechslungsreiche Waffenstile ermöglicht: von Schwert und Speer über Fächer und Umbrella bis hin zum Rope Dart. Jeder Stil spielt sich anders und trägt zum hohen Wiederspielwert bei.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!