Where Winds Meet Guide: So schaltest du alle 12 Martial-Arts-Sets frei – Fundorte & Freischaltmethoden

In Where Winds Meet entscheidet dein gewählter Kampfstil darüber, welche Angriffe, Fähigkeiten und Kombos dir im Kampf zur Verfügung stehen. Jede Waffe aktiviert ein eigenes Martial-Arts-Set, und davon gibt es gleich zwölf Stück im gesamten Spiel. Viele davon sind gut versteckt, manche müssen gestohlen werden und andere erhältst du nur über bestimmte Quests oder Fraktionen.

Damit du keine dieser Techniken verpasst, findest du hier einen verständlichen Überblick über alle 12 Stile, ihre genauen Fundorte und welche Schritte nötig sind, um sie zu bekommen. Nameless Sword und Nameless Spear stehen dir bereits zu Beginn bereit. Diese bilden deine grundlegende Kampfausstattung. Hier erfährst du, wie du die anderen bekommst.

Heavenquaker Spear

Region: Nordöstliches Qinghe

Ort: Heavenquaker Spear – Sanctum

Um diesen Stil zu erhalten, brauchst du einen Dragon Key, mit dem du das Sanctum infiltrierst und die Technik stiehlst. Wenn du nicht schleichen möchtest, kannst du alternativ dem Raging Tides Sect beitreten, um den Stil regulär zu bekommen.

Infernal Twinblades

Region: Südliches Qinghe, Moonveil Mountain

Südliches Qinghe, Moonveil Mountain Ort: Midnight Mercy – Sanctum

Auch hier ist ein Dragon Key nötig, um das Sanctum zu betreten und den Stil zu stehlen. Eine alternative Möglichkeit ist die Auswahl dieses Stils, wenn du zum ersten Mal eine Oddity bei Qi Sheng meldest. Außerdem kannst du dem Midnight Sect beitreten, um den Stil ohne Diebstahl zu erhalten.

Inkwell Fan

Region: Nördliches Qinghe

Nördliches Qinghe Ort: Inkwell Fan – Sanctum

Für diesen Fächer-Stil musst du wieder ein Sanctum mit einem Dragon Key infiltrieren. Der Vorgang ist klar: hineinschleichen, stehlen, entkommen.

Mortal Rope Dart

Region: Kaifeng City

Kaifeng City Ort: Martial Hall, South Gate Avenue

Hier reicht kein einfacher Diebstahl. Du musst dich verkleiden, um unbemerkt in die Martial Hall zu gelangen und die Technik zu lernen. Eine alternative Möglichkeit ist der Beitritt zum Nine Mortal Ways Sect, um den Stil regulär zu erhalten.

Panacea Fan

Region: Nordöstliches Qinghe

Nordöstliches Qinghe Ort: Silver Needle – Sanctum

Auch hier kannst du die Technik stehlen, wenn du einen Dragon Key hast. Alternativ bietet Qi Sheng diesen Stil ebenfalls als Option an, wenn du zum ersten Mal eine Oddity meldest. Du kannst außerdem dem Silver Needle Sect beitreten, um den Stil ohne Infiltration zu bekommen.

Soulshade Umbrella

Region: Östliche Kaifeng-Region

Östliche Kaifeng-Region Ort: Soulshade Umbrella – Post Station

Du kannst die Poststation infiltrieren, um die Technik zu stehlen, oder dich dem Hollow Vale Sect anschließen, um sie regulär zu erhalten.

Stormbreaker Spear

Diesen Stil erhältst du ohne Suchaufwand. Sobald du Level 3 erreichst, bekommst du eine Ingame-Mail mit dem Titel „Raging Tides General’s Gift“. Öffne sie und fordere die Belohnung manuell an, um den Stil freizuschalten.

Strategic Sword

Region: Südliches Qinghe

Südliches Qinghe Ort: Strategic Sword – Sanctum

Auch hier gilt: Dragon Key besorgen, infiltrieren, Stil stehlen. Andere Freischaltwege gibt es für diesen Stil nicht.

Thundercry Blade

Region: Südliche Kaifeng-Region

Südliche Kaifeng-Region Ort: Well of Heaven Martial Camp

Um den Stil zu erhalten, infiltrierst du das Camp und stiehlst die Technik. Alternativ kannst du ihn bei Qi Sheng als Belohnung auswählen oder dem Well of Heaven Sect beitreten.

Vernal Umbrella

Region: Kaifeng City

Kaifeng City Ort: Ninefold Umbrella – Time Tower, North Ma Xing Street

Hier musst du die Location infiltrieren und den Stil stehlen. Auch dieser Stil steht als Wahlmöglichkeit zur Verfügung, wenn du erstmals eine Oddity an Qi Sheng meldest.

Wichtige Voraussetzungen zum Stehlen von Martial-Arts-Sets

Viele Stile erfordern, dass du sie stiehlst. Dafür brauchst du zwingend:

Skill Theft: Freischaltung über die Exploration-Quest „Unearned Lesson“ (Qiu Yuehai, Moonveil Mountain). Erst danach kannst du Kampftechniken aus Sanctums stehlen.

Disguise Skill (hilfreich, aber nicht Pflicht): Freischaltung über die Quest „Disguise: Veil of Love“ (Wuyan, Kaifeng City). Besonders nützlich für Orte wie die Martial Hall in Kaifeng.

So verlierst du keinen einzigen Kampfstil

Alle zwölf Martial-Arts-Sets zu sammeln gehört zu den motivierendsten Aufgaben in Where Winds Meet. Die Welt ist groß, manche Orte sind schwer zu erreichen und viele Sets erfordern Vorbereitung, doch mit diesem Guide weißt du genau, wo du hinmusst und welche Schritte notwendig sind.

Egal, ob du dich einschleichst, verkleidet agierst oder einer Fraktion beitrittst: Mit den richtigen Skills findest du jedes Set und kannst das Kampfsystem in seiner ganzen Vielfalt nutzen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!