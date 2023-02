Warzone 2.0: Neuer Bug lässt Spieler durch Wände gehen

Kurz vorm Start der 2. Season von Warzone 2.0 haben Spieler einen neuen Bug entdeckt.

Call of Duty: Warzone 2.0

Jeder der schon mal Warzone 2.0 gespielt hat, weiß das man sich an Bugs und Glitches gewöhnen muss. Unsichtbare Feinde, defekte Perks, alles schon mal vorgekommen. Jetzt, ganz kurz vorm Launch der 2. Season von Warzone 2.0 haben Spieler einen neuen Bug entdeckt.

In Warzone kommt man mit dem Kopf durch die Wand

Und zwar haben Spieler einen neuen Bug entdeckt, der es ihnen ermöglicht an bestimmten Orten auf der Map einfach in eine Wand hinein zu verschwinden. In der sind sie dann für alle anderen komplett unsichtbar. Nicht nur das, von dort aus können sie dann auch auf andere, nichtsahnende Spieler schießen. Falls die Unsichtbarkeit alleine nicht unfair genug war. Wenn das Gas dann aber kommt muss man dann aber auch wieder raus aus der Wand, heißt man kann den Bug, in den meisten Fällen, nicht die ganze Runde lang verwenden.

Wo man sich den Bug zu nutze machen kann, hat User Traydavis20 bei TikTok vorgezeigt. Dafür muss man in ein ganz bestimmtes Gebäude in der Stadt Al Mazrah gehen und in die Wand springen. So einfach gehts:

Auch im Modern Warfare 2 Multiplayer gibt’s den Bug

Natürlich wäre es aber nicht genug, wenn es den Bug nur in Warzone 2.0 geben würde. Mittlerweile ist er auch im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 gefunden worden. Auf der Map Embassy gibt es nämlich ebenfalls einen Punkt an dem ihr in der Wand verschwinden könnt. Dafür geht ihr einfach in einen bestimmten Raum und macht einen Dolphine Dive (Sprinten und dann Ducken halten, dann legt ihr den “Dolphine Dive” Bauchfleck hin) in die Wand. Wie das ganze aussieht hat der TikTok User varics vorgezeigt:

Die neue 2. Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 erscheint am 15. Februar. Bis jetzt hat es von Seiten der Entwickler noch kein Statement darüber gegeben, ob die Bug mit der neuen Saison verschwinden werden oder nicht. Man sollte meinen dass sich die Entwickler der Call of Duty Spiele mittlerweile mit diesen Out of Bounds Glitchen auskennen, immerhin hat es solche in den letzten Spiele ja häufiger gegeben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 ist für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.