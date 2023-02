Modern Warfare 2/Warzone 2: Hier ist der Season 2 Launch-Trailer

Season 2 für Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 erscheint am 15. Februar 2023.

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Activision hat heute den Launch-Trailer zur zweiten Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 veröffentlicht. Dabei wurden die wichtigsten Funktionen veröffentlicht, die es bei dem nächsten großen Inhalts-Update am 15. Februar geben wird.

Was passiert in Season 2 von Modern Warfare 2 / Warzone 2.0?

Neben den neuen DMZ-Missionen wird es in Season 2 auch neue Features und einige Gameplay-Änderungen geben. So wird der Gulag wieder ein “klassisches” 1 gegen 1-Gemetzel. Modern Warfare 2 wird hingegen frische Multiplayer-Maps erhalten, neue Spielmodi und Waffen sowie Ranglistenspiele.

WERBUNG

Zu den neuen Maps zählen:

Dome (Core Map)

(Core Map) Zaya Observatory (Battle Map)

(Battle Map) Al Malik International (Battle Map)

(Battle Map) Valderas Museum (Core Map)

Es gibt nebenbei auch noch jede Menge neuer Spielmodi. Darunter Infected und Gun Game, die beide zum Start von Season 2 am 15. Februar verfügbar sein werden. Grind und Hardcore sind ebenfalls am Start. Drop Zone, All or Nothing und One in the Chamber werden im Laufe der kommenden Season nachgereicht.

Raid: Episode 2 wird ebenfalls Mitte der Saison erscheinen, wobei Price, Farah und Gaz in einer Fortsetzung der Modern Warfare 2-Kampagne zurückkehren werden. Season 2 war ursprünglich für Anfang Februar 2023 geplant gewesen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 ist für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.