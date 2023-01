CoD: Modern Warfare 2 bringt Hardcore-Modus in Season 2 zurück

Fans müssen nicht mehr lange auf den Hardcore-Modus warten: Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 startet am 15. Februar 2022.

Nach anfänglichen Gerüchten kam die Bestätigung: Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 startet nicht am 1. Februar, sondern am 15. Februar 2023. Die neue Season wird natürlich einige Änderungen und Ergänzungen mit sich bringen, nun wissen wir auch aus offizieller Quelle, was es sein wird. Der Hardcore-Modus wird in Modern Warfare 2 zurückkehren!

Die Entwickler haben es bestätigt: der beliebte Hardcore-Modus wird in Season 2 wieder verfügbar sein! Der Hardcore-Modus entfernt das HUD und senkt Ihren Gesundheitspool und ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Shooter-Reihe. Immerhin gibt es diesen besonderen Modus seit dem Jahr 2007, also ab Call of Duty 4: Modern Warfare.

Zum Release war der Modus nicht verfügbar, daher war die Enttäuschung vieler Fans groß, die sich nun auf Season 2 freuen dürfen.

No HUD? No problem. Hardcore is back! Follow Season 02’s Multiplayer updates in our studio blog later this week. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2023

Warzone 2.0: Season 2 bringt beliebtes Gulag 1v1 zurück

Im ersten Warzone kämpfte man im 1 gegen 1 im Gulag. In Warzone 2.0 seit Release als Duo-Team. Mit Season 2 wird es wieder die Rückkehr zur Normalität geben. Wer in Warzone 2.0 in den Gulag geschickt wird, wird mit einem zufälligen anderen Spieler gepaart, um an einem 2 gegen 2 -Feuergefecht teilzunehmen. Die Gewinner dürfen dann wieder zurück in das Battle Royale-Spiel.

1v1’s are back in Battle Royale. Gulag updates are coming in Season 02. We’ll be sharing more details about this in next week’s studio blog.@RavenSoftware — Infinity Ward (@InfinityWard) January 19, 2023

Es ist anzunehmen, dass Infinity Ward die nächsten Wochen und Tage noch mehr Details zur zweiten Season von Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 bekanntgeben wird.

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.