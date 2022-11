Warzone 2.0: Mammutaufgabe für das Zünden einer Atombombe

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es den "Nuke Streak", aber nicht nur hier, sondern auch in Warzone 2.0. Doch das ist alles andere als leicht!

Call of Duty: Warzone 2.0 - So zündet man eine Atombombe im Spiel. - (C) Activision - via Jake/Twitter

In Call of Duty: Warzone 2.0 ist es tatsächlich möglich eine Atombombe zu zünden – der Battle Royale-Sieg ist euch damit sicher. Doch bevor es dazu kommt, müsst ihr Mammutaufgabe erledigen! Anders als in Modern Warfare 2 (2022) erfordert das Freischalten der “taktischen Atombombe” in Warzone 2.0 nicht, dass man in einem Leben 30 Kills erzielt. Das macht es zwar nicht einfacher, da die Schritte, um eine Atombombe in Warzone 2.0 zünden zu können, alles andere als einfach sind. #1 Schritt: Gewinne 5 Runden in Warzone 2.0 in Folge! Die erste Hürde klingt für viele Spieler schon sehr anspruchsvoll, die vielleicht noch gar keine Runde im Battle Royale gewonnen haben. Ohne Scheiß: Um die Atombombe zu zünden musst du fünf Runden am Stück gewinnen. Die besten Tipps und Tricks um in Warzone 2.0 zu gewinnen Übung macht den Meister: Du solltest dich mit ein paar Runden Modern Warfare 2 aufwärmen (Shoot House). Der richtige Absprung: Wer länger überleben möchte sollte eher am Rand der Karte starten bzw. weit weg “segeln” von der Flugzone. Verständnis der Map: Wenn du weist wie dein Wohnzimmer aussieht, dann wirst du auch deine Fernbedienung schneller finden, so ähnlich ist es auch in Warzone 2.0. HUD (Head-Up-Display) im Auge behalten: Achte darauf, dass deine Rüstungsplatten immer gut aufgefüllt sind. Behalte auch immer den Timer im Blick und entscheide klug, wann du in die nächste Zone gehst. Gasmasken finden: Um die 8 Runden bis zum Schluss zu überleben sind Gasmasken wichtig. Ohne sie werdet ihr in den beiden letzten Runden sicherlich eure Schwierigkeiten haben. Eigenes Setup kaufen: Wie auch schon beim Vorgänger ist es in Warzone 2.0 sein eigenes Setup zu kaufen. Zuvor muss eine Kaufstation gefunden und ausreichend Geld gesammelt werden. Die besten Loadouts für Sturmgewehre haben wir euch in einem eigenen Artikel zusammengefasst. #2 Schritt: Schließe die “Champions”-Quest ab Du dachtest jetzt wird es leichter? Nun, sobald man fünf Siege im Battle Royale-Spiel erzielt hat, beginnt die eigentliche Herausforderung. Jetzt ist die Quest “Champions” freigeschalten. Auf der Tac-Karte sieht man drei Symbole. Zu einem von ihnen muss man hin, um die Mission zu starten. In dieser Mission muss man die Komponenten für die Atombombe innerhalb eines Zeitlimits finden. Insgesamt sind es drei Teile, die zeitlich begrenzt verfügbar sind, sodass man eventuell warten muss, bis das nächste Teil auf der Karte erscheint. Diese spawnen auch rein zufällig, also wenn ihr ein Video dazu sucht, kann euch das nicht weiterhelfen. Die Spawn-Punkte für Komponenten der Atombomben sind zufällig! Folge dem blauen Nuke-Symbol Sobald das blaue Nuke-Symbol auf der Karte ist, solltest du (und dein Team) dich auf dem Weg machen. Sobald man das geschafft hat, wird man auf der Karte als “Meistgesucht” markiert. Also bereite dich darauf vor, dass dein Handeln nicht unbemerkt bleibt. Du lebst noch immer? Sobald alle drei Komponenten für den Bau zusammen sind, muss man wieder warten, bis die Bombenstelle aufgedeckt wird. Während dieser Zeit wird ein “Jailbreak” initiiert. Was heißt das? Jeder Spieler, der zuvor tot war, wird für eine weitere Chance auf den Gewinn wiederbelebt. Natürlich nur um dich (und dein Team) daran zu hindern die Atombombe in Warzone 2.0 zu zünden. #3 Schritt: Baue die Atombombe zusammen und gewinne das Spiel Im kommenden 5-Minuten-Timer muss die Atombombe an der markierten Stelle scharf gemacht und der Ort verteidigt werden. Natürlich werden andere Spieler versuchen dich (und dein Team) daran zu hindern, denn das wäre ihr Spieltod. Welche Belohnung gibt es für das Auslösen einer Atombombe in Warzone 2.0? Wenn du fünf Spiele hintereinander gewinnst, die “Champions”-Quest abgeschlossen hast und noch die Atombombe gezündet hast, solltest du eigentlich eine Reise nach Disneyland gewinnen. Doch dem ist nicht ganz so. Du bekommst “nur” einen Waffenanhänger, wie Jake auf Twitter, für diese Mammutaufgabe. Weapon Charm and Sticker rewards for successfully launching a nuke in Warzone 2.0… pic.twitter.com/L7cVg1mw8M — Jake (@OPMarked) November 18, 2022 Die meisten Spieler von Call of Duty: Warzone 2.0 werden dies Ereignis wohl nie zu Gesicht bekommen, deshalb hier ein Video: Call of Duty: Warzone 2.0 ist jetzt für Windows PC (Steam / Battle.net), PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.