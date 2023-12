War “Ratchet And Clank: Rift Apart” ein Flop für Insomniac Games?

Wie oft muss sich ein Videospiel verkaufen, um als “erfolgreich” zu gelten? Im Fall von Ratchet and Clank: Rift Apart sind jetzt Verkaufszahlen durch den Insomniac Games-Hack an die Öffentlichkeit geraten. So verkaufte sich das im Jahr 2021 veröffentlichte Spiel fast vier Millionen Mal in den Jahren 2021 und 2022. Zum Vergleich: Marvel’s Spider-Man 2, ebenfalls von Insomniac, verkaufte sich kürzlich innerhalb 24 Stunden 2,5 Millionen Mal. Allerdings muss man hier von einer größeren Nutzerbasis ausgehen. Vor 2 Jahren besaßen weitaus weniger Menschen eine PS5 als heute!

Die kürzlich aufgedeckten Informationen zeigen, dass das Rift Apart im ersten Jahr über 2,7 Millionen Exemplare absetzte, gefolgt von weiteren 1,2 Millionen im zweiten Jahr. Beeindruckend, oder? Aber hier kommt die Kuriosität: Das Bild der Verkaufszahlen schließt Details ein, die speziell für dieses Spiel gelten. Seltsam ist jedoch, dass der Titel den Zusatz “PS4” trägt, obwohl es sich um ein PS5-Exklusivspiel handelt, das gerade erst für den PC erschienen ist. Das hat einige Leute ins Grübeln gebracht.

Interessant ist auch der Vergleich mit anderen PlayStation-Exklusivtiteln. Spiele wie Gran Turismo Sport, God of War (2018), Marvel’s Spider-Man und Days Gone haben beeindruckende Verkaufszahlen erzielt. Diese Zahlen reichen bis ins Jahr 2017 zurück und zeigen, wie diese Titel sich auf dem Markt behauptet haben. Einige haben über 10 Millionen Einheiten verkauft, was für Exklusivspiele bemerkenswert ist.

Insomniac-Leak: So oft verkauften sich exklusive PlayStation-Spiele

Die Daten (via Imgur.com) zeigen, dass vor allem Spider-Man und God of War die Rangliste anführen.

Spider-Man (PS4, September 2018) verkaufte sich im ersten Jahr 14,13 Millionen Mal, im zweiten Jahr immer noch 4,81 Millionen Mal. Der God of War-Reboot im Jahr 2018 10,73 Millionen Mal, gefolgt von 5,20 Millionen Einheiten im zweiten Jahr. Den direkten PS5-Vergleich gibt es nur mit dem Ghost of Tsushima-Director’s Cut, dass im April 2021 erschienen ist. Dies verkaufte im ersten Jahr 2,35 Millionen Einheiten, im Jahr darauf 1,018 Millionen Einheiten.

War Ratchet And Clank: Rift Apart ein Erfolg?

Bedenkt man die Verfügbarkeit der PlayStation 5 zum Start von Ratchet and Clank: Rift Apart im Jahr 2021, dann war das Spiel ein voller Erfolg, in puncto Verkaufszahlen. Bis Ende 2021 verkaufte Sony “nur” 13,4 Millionen PS5-Konsolen, heute sind es mehr als 50 Millionen. Das heißt auch, dass sich bei 2,711 Millionen verkauften Exemplaren im ersten Release-Jahr von Rift Apart fast jeder fünfte PS5-Nutzer das Spiel geholt hat. Erstaunlich. Oder geschuldet daran, dass es nicht viele andere exklusive Spiele gab. Returnal mag zwar ein toller Rogue-like Third-Person-Shooter gewesen sein, aber nicht der kommerzielle Titel, dem man übermäßige Verkaufserfolge zugetraut hätte.

Das Spiel, das am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 herauskam, erhielt kürzlich eine PC-Portierung. Die Bewertungen dafür waren hoch. Ratchet and Clank: Rift Apart zeigt, dass sich Exklusivität auch auszahlen kann.