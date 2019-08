Die Metro-Reihe war in letzter Zeit sehr erfolgreich. Die insgesamt positiven Bewertungen von Metro Exodus und die neue, von 4A Games entwickelte Metro-Folge, die derzeit entwickelt wird, veranschaulichen dies. Nun könnte es einen weiteren Erfolgsindikator für die Spielemarke geben.

Die ursprüngliche Metro 2033, die 2010 für Xbox 360 und PC und später für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde, basierte auf einem gleichnamigen Roman. Ein Film, der im postapokalyptischen Russland spielt und von demselben Roman inspiriert ist, ist in Arbeit. Ein Regisseur und eine Besetzung müssen noch für den Film Metro 2033 bekannt gegeben werden. Der Autor Dmitry Glukhovsky erklärte jedoch, dass das beteiligte Team sehr vertrauenswürdig sei.

„Unsere Ambitionen haben sich als ähnlich erwiesen: Einen erstklassigen Blockbuster zu kreieren und selbst diejenigen zu betäuben, die die Trilogie gelesen haben und sie auswendig kennen“, sagte der Metro-Autor Glukhovsky. „Ich bin bereit, ein kreativer Produzent des Films zu werden und mit meinen Ratschlägen und meiner Tat zur Entstehung des Films beizutragen.“

Schwierige Umsetzung für die Leinwand

Die Produzenten des Films schilderten ihr Vertrauen in den Erfolg des Films und verwiesen auf die Popularität postapokalyptischer Settings bei Spielern und Verbrauchern in Russland. Darüber hinaus sagte Vadim Vereshchagi, Direktor der Central Partnership, dass der Film Metro 2033 „schwierig für die Leinwand zu adaptieren ist, sich aber zweifellos als großer Erfolg an der Abendkasse auszahlen wird.“

Was immer das auch heißen mag. Kommt die Storyline des ersten Metro-Spiels gar in mehreren Teilen als Film?

Es ist im Allgemeinen selten, dass Romane unterschiedliche Arten von Anpassungen haben, die auf ihnen basieren. Videospiele, die auf Romanen basieren, sind so schwer zu bekommen. Die Witcher-Bücher werden in eine Netflix-Serie überführt und wurden zuvor an Videospiele angepasst. Diese Instanz scheint jedoch eher eine Ausnahme zu sein. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass die Anpassung der Qualität des Ausgangsmaterials gerecht wird. Angesichts der Tatsache, dass der Autor der Ansicht ist, dass der Film in guten Händen ist und dabei eine Orientierungshilfe bietet, könnte der Film schließlich gute Ergebnisse erzielen. Vergönnen würden es wir der Story allemal.

Metro Exodus ist derzeit auf Xbox One, PlayStation 4 und PC (Epic Games Store) verfügbar. Es wird auch in Google Stadia verfügbar sein.