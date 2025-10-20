Voltage kündigt Neon Clash: Echoes of the Lost für Dezember an

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Voltage hat offiziell bekannt gegeben, dass Neon Clash: Echoes of the Lost am 11. Dezember erscheinen wird. Das neue Spiel entsteht unter dem Konsolenlabel AmuLit und wurde am 20. Oktober mit einem brandneuen Opening-Trailer vorgestellt. Mit Neon Clash wagt sich Voltage, bekannt für Titel wie even if TEMPEST und The Red Bell’s Lament, erneut in erzählerisch dichte Gefilde. Diesmal mit einer düsteren Geschichte im Neonlicht einer futuristischen Metropole.

Neon Clash: Echoes of the Lost spielt in der Stadt Kumyo, einer Welt aus grellen Reklametafeln, gefährlichen Allianzen und moralischen Abgründen. Die Geschichte erzählt von Macht, Verrat und dem Überlebenskampf einer jungen Frau inmitten einer von Korruption geprägten Gesellschaft. Wie für AmuLit-Titel typisch, liegt der Fokus nicht nur auf den romantischen Elementen, sondern auch auf intensiver Charakterentwicklung, starker visueller Inszenierung und emotionalem Storytelling.

Eine Welt zwischen Glanz und Abgrund

Kumyo ist eine Stadt, in der Aufstieg nur auf Kosten anderer möglich ist. Hier kämpfen Menschen um Einfluss, Anerkennung und das nackte Überleben. In dieser Welt lebt Liu Kroa, die Protagonistin des Spiels. Sie arbeitet als Untergrundbotin, die gefährliche Aufträge übernimmt, um über die Runden zu kommen. Was zunächst wie ein weiterer Job aussieht, entwickelt sich zu einer Konfrontation mit ihrer eigenen Vergangenheit: Kroa ist die letzte Erbin der einst mächtigen Liu-Familie, die vor elf Jahren ausgelöscht wurde.

An ihrer Seite steht Gante Lowd, ein weiterer Überlebender der Liu-Familie. Ihr Aufeinandertreffen setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die Kumyo ins Chaos stürzen könnten. Kroa trägt eine weiße Pistole namens Dilu, das Symbol der rechtmäßigen Nachfolge der Liu. Sie steht vor der Wahl, ihr Erbe anzunehmen oder sich endgültig von der Vergangenheit loszusagen.

Neon Clash: Echoes of the Lost verspricht eine emotionale Geschichte über Loyalität, Rache und das Streben nach Freiheit, eingebettet in eine stilistisch eindrucksvolle Neonwelt. Die Atmosphäre erinnert an Cyberpunk-Klassiker, kombiniert mit der charaktergetriebenen Dramatik, für die Voltage bekannt ist.

Erste Einblicke auf dem Animate Girls Festival

Fans können Neon Clash erstmals auf dem Animate Girls Festival in Tokio erleben, das am 8. November stattfindet. Am AmuLit-Stand werden offizielle Merchandise-Produkte, Poster und lebensgroße Charakteraufsteller präsentiert. Zudem wird die offizielle Website in den kommenden Wochen regelmäßig mit neuen Informationen und Artworks aktualisiert.

Mit Neon Clash: Echoes of the Lost erweitert Voltage das AmuLit-Line-up um ein weiteres ambitioniertes Story-Abenteuer. Wenn das Studio an seine bisherigen Erfolge anknüpfen kann, dürfte auch dieses Spiel einen bleibenden Eindruck bei Fans von tiefgründigen Visual Novels hinterlassen.

