Voltage Inc. kündigt Neon Clash -Echoes of the Lost- für Winter 2025 an

EvaEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Voltage Inc. hat offiziell das Veröffentlichungsfenster für Neon Clash -Echoes of the Lost- bekannt gegeben. Das neue Spiel aus Voltages Konsolen-Label AmuLit soll im Winter 2025 für die Nintendo Switch erscheinen.

Neon Clash -Echoes of the Lost- ist ein Outlaw-Abenteuer, das in einer von Neonlichtern getränkten Stadt der nahen Zukunft spielt. In dieser dystopischen Welt regieren verfeindete Mafia-Gangs nach dem zynischen Prinzip: „Zwei Fehler ergeben ein Recht.“ Das Spiel wurde erstmals im November 2023 angekündigt und ist ein vollständig neues Originalprojekt aus dem Hause AmuLit. Es ist der zweite Teil der unter Voltages Reihe „Project Code“ angekündigt wurde. Das erste Spiel The Red Bell’s Lament kam bereits im Juni auf den Markt. Der dritte Teil, aktuell unter dem Namen Project Code: Kaleido Tower läufig, wurde schon vor einiger Zeit auf 2026 verschoben.

AmuLit ist bislang vor allem für Titel bekannt, die weit über klassische Romanzen hinausgehen: Emotionale, dramatische Storylines, opulente Visuals und eindrucksvolle Sprecherleistungen von erfahrenen Kreativteams zeichnen das Label aus. Auch Neon Clash verspricht, diese Tradition fortzusetzen.

Parallel zur Ankündigung wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen atmosphärischen Einblick in die düstere Spielwelt von Neon Clash –Echoes of the Lost– bietet. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen. Fans von erzählerisch starken Games und visuellen Abenteuern sollten dieses Projekt im Auge behalten. Ob wir hier eventuell ein Spiel à la Piofiore bekommen, wird sich noch zeigen.

