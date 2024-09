DLCs für Even If Tempest angekündigt

Otome Game Entwickler Voltage Inc. haben aufregende Neuigkeiten für Fans ihres beliebten Titels Even If Tempest bekannt gegeben. Unter ihrer neuen *AmuLit-Marke werden im Jahr 2024 neue DLCs erscheinen, der das Spielerlebnis erweitert und vertieft.

Freue dich auf spannende neue Geschichten, herzerwärmende Momente und beeindruckende neue CGs (Computer Graphics) mit den folgenden DLCs:

Folge uns bei Google News

Roses for My Love – Diese neue Geschichte beleuchtet die Zeit nach den Hauptendungen von Even if Tempest und taucht in die unschuldige Romantik ein, die am Anfang ihrer Beziehung steht. Die Spieler können die zarten Anfänge der Liebe zwischen den Charakteren erleben und dabei neue Facetten ihrer Persönlichkeiten entdecken. Bouquet for My Girl – Diese süße Geschichte wird aus den Perspektiven von Lucien, Crius, Tyril und Zen erzählt. Sie deckt die Ereignisse zwischen dem ersten Spiel Even if Tempest und dem FD (Fan Disc) des Spiels, Dawning Connections, ab. Die Spieler erhalten einen tieferen Einblick in die Gedanken und Gefühle dieser Charaktere. Memories of Twilight – Diese zweiteilige Geschichte konzentriert sich auf die inneren Welten der Charaktere und bietet sowohl neue als auch neu bearbeitete Szenen. Sie gewährt den Spielern einen intimen Blick auf die emotionalen Reisen und Herausforderungen, denen die Charaktere gegenüberstehen.

Even If Tempest war Voltages erster originaler Titel für die Nintendo Switch und wurde im Juni 2022 veröffentlicht. Das Spiel wurde schnell zu einem Hit unter Otome-Fans, dank seiner reichen Erzählung, der atemberaubenden Weltgestaltung und dem herausragenden Ensemble an Synchronsprechern. Dieses Werk, das von einem talentierten Kreativteam mit viel Liebe zum Detail entwickelt wurde, hat die Herzen vieler Spieler erobert.

Die überwältigende Unterstützung der Spieler hat es ermöglicht, dass das Franchise nun seinen ersten DLC erhält. Dieser wird neue Story-Elemente aus den Perspektiven der Hauptcharaktere erkunden und romantische Epiloge bieten, die nach der Hauptgeschichte angesiedelt sind.

Weitere Details zum DLC werden bald über die offiziellen Seite des Spiels bekannt gegeben.