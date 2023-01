Vergesst “The Last of Us”: “The Day Before” kommt im März !?

Vor dem Release von "The Day Before" sollen wir noch brandneues Gameplay-Material erhalten. Wie gut wird der "The Last of Us"-Killer?

The Day Before konnte bisher viele Spieler überzeugen, aber “rohes Gameplay-Material” sah man nicht oft. Immerhin werden wir bis zum März noch mehr davon sehen.

Ein MMO-Spiel mit vielen Kämpfen, Fahrzeug-Gameplay und sogar sozialen Elementen. Was wir eigentlich vom ambitionierten The Last of Us Multiplayer-Projekt von Naughty Dog seit Jahren erwarten, erscheint mit The Day Before möglicherweise viel früher. Ursprünglich sollte es am 21. Juni 2022 veröffentlicht werden, jedoch haben Fntastic, der Entwickler des Spiels, und MYTONA, der Publisher, den Titel auf den 1. März 2023 verschoben.

The Day Before: wir wollen mehr Gameplay sehen!

Auf dem Discord-Server des Spiels wurde ein neues Update von Wholf, einem Mitarbeiter von Fntastic, der unter anderem für das Community-Management zuständig ist, veröffentlicht. Darin verspricht er, dass sie noch diesem Monat neues “rohes Gameplay” für The Day Before zeigen werden. In diesen Gameplay-Video sollen wir viele Funktionen und die verschiedenen Elemente kennenlernen, die wir in diesen MMO-Spiel erwarten dürfen.

SkillUp, von dem der folgende Twitter-Beitrag und ein Screenshot vom Discord-Server-Beitrag stammt, ist weniger enthusiastisch. Immerhin hat er Recht: das Spiel erscheint in 6 Wochen! Da sind ein paar Minuten “rohes Gameplay” schon drin, um sich auf das Spiel einzustellen, worauf sich so viele Menschen freuen. Keine große Sache, sondern eher Mittel zum Zweck.

Skeptisch zum angepeilten Release-Termin

Die letzten 2 Jahre fühlten sich als Videospieler “krasser” an, als die Jahre zuvor, in puncto Release-Verschiebungen. Auch wenn es nur ein Gefühl ist, auch bei The Day Before liegt mir irgendetwas im Magen (und ich rede nicht von einem Döner mit Scharf). Ist es nur ein schlechter The Division-Klon, der aussehen möchte wie The Last of Us? Oder gar der “größte Betrug dieses Jahrtausends”, wovon einige sprechen?

Manche Twitter-Kommentatoren gehen sogar soweit und fragten, ob das Spiel “überhaupt existiert”. Der allgemeine Tenor unter den Kommentaren fällt ziemlich negativ aus. Vielleicht auch deswegen, weil Fntastic früher auf seiner Webseite erklärte, dass einige Teammitglieder “freiwillig” dabei sind.

Seit dem Hype-Zug rund um Cyberpunk 2077 sind viele Spieler viel vorsichtiger geworden. Auf jeden Fall sehen die Videos von The Day Before sensationell aus. Wenn man die notwendige PC-Hardware daheim hat anscheinend unbeschreiblich gut. Allerdings ist Optik in einem Spiel nicht alles, wenn das Gameplay stinklangweilig ist.

The Day Before soll am 1. März 2023 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S erscheinen. Wir hoffen bis dahin viel mehr über das Spiel zu erfahren!