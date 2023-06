Valve verbietet KI-genierte Games von seiner Plattform Steam

Hat Valve damit begonnen KI-genierte Games von seiner Plattform zu verbieten? Ein Entwickler berichtet, dass sein Spiel, das einige offensichtlich von KI-generierte Assets enthielt, abgelehnt wurde. Nun müssen Spieleentwickler anscheinend nachweisen, dass sie die Rechte an den verwendeten Assets besitzen.

Laut dem Bericht (via Reddit.com) sagt Valve, dass das Spiel nur dann zulässig sei, wenn der Entwickler bestätigen könne, dass er alle erforderlichen Rechte besitzt. Valve erklärte laut dem Schreiben:

“Nach der Überprüfung haben wir geistiges Eigentum in [Game Name Here] identifiziert, das offenbar einem oder mehreren Dritten gehört. Insbesondere enthält [Game Name Here] durch künstliche Intelligenz generierte Kunstressourcen, die offenbar auf urheberrechtlich geschütztem Material Dritter beruhen. Da das rechtliche Eigentum an solchen KI-generierten Kunstwerken unklar ist, können wir Ihr Spiel nicht versenden, solange es diese KI-generierten Assets enthält, es sei denn, Sie können bestätigen, dass Sie die Rechte an der gesamten IP besitzen, die in dem Datensatz verwendet wird, der das trainiert hat KI zur Erstellung der Assets in Ihrem Spiel.”