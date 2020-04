Valorant: Unfassbarer Fehler machte Cyphers Spycam zur tödlichen Waffe

Valorant Cypher - (C) Riot Games

Los Angeles, USA – Der bahnbrechende Valorant-Fehler lässt Cypher mit seiner Spycam schießen. Doch wie geht das? Der bahnbrechende Exploit wurde vom Cypher-Spieler selbst aufgedeckt und ermöglichte es ihm, Feinde aus der Ferne im Stil einer Gatling-Gun wegzumähen. Während sich Valorant noch in der geschlossenen Beta-Phase befindet, stoßen FPS-Veteranen quasi jede Stunde auf neue Strategien und Tricks im Spiel von Riot Games.

Valorant: Spycam-Fehler macht Cypher zum besten Helden im Riot-Shooter

Der neueste Fehler, die “Spycam-Waffe“, wurde von einem PlayerUnknown’s Battlegrounds–Spieler entdeckt. Der Fehler in Valorant sorgte bei seinen Zuschauern für Stirnrunzeln. So wurde der PUBG-Profi, Mike “Sharky” Garit, auf der Bind-Karte festgefroren. Die Kamera platzierte dessen Spycam anschließend über der B-Bomben-Stelle und verwandelte sie so in eine tödliche Waffe. Einige Spieler erinnerte die fehlerhafte Spycam frappierend an den Turret von Torbjörn aus dem Konkurrenztitel Overwatch, das erst kürzlich einem Vergleich mit dem Shooter von Riot Games standhalten musste.

Die Interaktion im Spiel war mehr als fehlerhaft. So blieb die Kamera dauerhaft stecken, jedoch mit einer Waffe in der Hand. Als das feindliche Team den Bombenplatz erreichte, konnte Cypher tatsächlich einen Gegenspieler markieren. Doch nicht nur das. Er konnte den feindlichen Mitspieler in Valorant sogar eliminieren. Ein mächtiger Fehler, den sich Riot Games vom Hauptquartier in Los Angeles noch einmal angesehen hat, nachdem der verblüffte Spieler die ungewöhnliche Situation mit einem Video auf Twitter festgehalten hatte.

Valorant: Cypher-Spycam-Bug von Riot Games beseitigt

Schlechte Nachrichten gibt es für alle, die den Fehler in der geschlossenen Beta von Valorant für sich nutzen wollen. Der Bug wurde am 17. April nämlich bereits beseitigt, wie Riot Games – ebenfalls auf Twitter – bekanntgegeben hat.

Contents of tonight's EU hotfix (coming to NA tomorrow):

– Cypher's camera made less lethal under certain… circumstances

– Patched a number of map exploits

– Fixed audio dropping after consecutive games — VALORANT (@PlayVALORANT) April 15, 2020

Die Kamera des Agenten besitzt jetzt wieder seine eigentliche Funktion: die Fähigkeit der Aufklärung. Valorant befindet sich noch immer in der Beta, dabei sind solche Bugs nicht unüblich. Riot Games ist erfahren im Umgang mit Online-Spielen und hat auf den tödlichen Fehler im Spiel rasch reagiert. Trotz des Fehlers konnte der Shooter am ersten Wochenende der geschlossenen Beta einen Zuschauerrekord aufstellen. Mehr als 1,7 Millionen Spieler verfolgten das Spiel auf Twitch.

Valorant: Welche Funktion hat Cypher im Riot Games-Shooter?

Cypher ist ein Ein-Mann-Überwachungsnetzwerk in Valorant, das jede Bewegung des Feindes im Auge behält. Kein Geheimnis ist sicher. Kein Manöver bleibt unsichtbar. Cypher schaut immer zu. Der marokkanische Beobachter verfügt über Fähigkeiten, die Gegner am Schlachtfeld zu lokalisieren. Aufgrund seiner hohen Utility gehört er während der Beta zu den beliebtesten Helden im Shooter von Riot Games.