Dr. DisRespect kritisiert die Overwatch League massiv

Dr. DisRespect

Mit einer der größten Communities in der Streaming-Welt und einer Karriere, die sich jetzt außerhalb von Twitch erstreckt, ist Dr. DisRespect mit Sicherheit eine der einflussreichsten Figuren in der Gaming-Szene. Bisher hatte Dr. DisRespect keine Angst, seine Meinung zu äußern, und in einem kürzlich veröffentlichten Stream entschied sich der beliebte Content-Ersteller, seinen Einfluss zu nutzen. Er sprach über die Overwatch League, einer der größten Veranstaltungen des Esports.

Dr. DisRespect sprach mit seinen Anhängern, während er sich eine Wiederholung nach dem Spiel in einem Overwatch-Stream ansah, und rief einen langen verbalen Aufschrei über die schwer zu verfolgende Natur des Spiels hervor. Er zitierte, dass die Erfahrung für die Zuschauer “schrecklich” sei. Dies hatte nichts mit dem eigentlichen Gameplay selbst zu tun, sondern mit der Unzugänglichkeit des Events für Neulinge, die, wie viele wissen, Dr. DisRespect ist.

Als der beliebte Streamer die Wiederholung nach dem Spiel sah, wurde er immer ungeduldiger, bevor er schließlich seine Frustration durch eine seiner charakteristischen Beschimpfungen auslöste. Er beginnt sarkastisch mit der Aussage: “Schau dir das an, fertig, woah yeah woah. Ich bin auf TBS und schaue mir die ELeague Overwatch League an.” Dann zitiert er spöttisch: “Ich bin eine brandneue Person und ich weiß wirklich, was los ist.” Es macht wirklich Spaß, das zu sehen! “ Die Internetpersönlichkeit schlägt dann mit der Hand auf den Tisch und ruft aggressiv “Es ist schrecklich!”

Wird in Overwatch 2 auf die Kritik eingegangen?

Der Schimpferei folgt dem wachsenden Unmut in der Overwatch-Community, dass das Overwatch League-Event des Spiels für Neulinge kaum zu beobachten ist. Wie die sarkastische Kritik von Dr. Dispect hervorhebt, ist Overwatch ein so chaotisches Spiel, dass jeder, der die Systeme des Titels nicht gut versteht, verwirrt darüber ist, was tatsächlich vor sich geht. Dies ist ein wichtiges Anliegen, wenn eSports auf einer so großen Bühne debütiert. Während Titel wie Counter-Strike ohne tiefes Wissen über das Spiel viel einfacher zu genießen sind, ist die Zugänglichkeit von Overwatch für Neulinge weitaus weniger akzeptabel.

Da es Dr. DisRespect gelingt, als Streamer über seine Wurzeln hinauszuwachsen und sogar zu Leuten wie Jimmy Kimmel Show und WWE SmackDown zu gelangen, ist es offensichtlich, dass sein Schimpfen einen großen Einfluss darauf haben könnte, wie sein Publikum die Overwatch League wahrnimmt. Hoffentlich könnte dies die Hauptakteure hinter dem beliebten eSports-Event dazu bringen, diese Kritik zu berücksichtigen und möglicherweise in Zukunft eine zugänglichere Version des Events für neue Fans zu schaffen. Immerhin wurde Overwatch in den letzten Jahren des Abwärtstrends beschuldigt. Ob das mit Overwatch 2 besser wird? Wir werden sehen. Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!