Counter Strike: Global Offensive bricht erneut Rekord bei gleichzeitigen Spielern

Seit Jahren bei Steam vorne dabei - Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive bricht immer wieder seine eigenen Rekorde in letzter Zeit. Es war ein guter Monat für den taktischen Multiplayer-Shooter in Bezug auf seine Spielerschwelle. Bis heute hat das Spiel im Februar 2020 zum dritten Mal seinen Spielerrekord gebrochen, und sein vorheriger Rekord wurde in der zweiten Woche des Monats auf 901.681 Spieler eingestellt.

Darüber hinaus wurde der erste Rekord im Februar (der in der ersten Woche aufgestellt wurde) bei 876.575 Spielern aufgestellt, was bedeutet, dass die Anzahl der Spieler von Counter-Strike: Global Offensive in einer Woche um über 25.000 gestiegen ist – und am Monatsende sogar noch mehr. Die Seite SteamCharts taktet die einzelnen Rekorde und zeigten, wie beliebt das langjährige Spiel geworden ist.

Jedes Monat neue Rekorde…

Die neuesten Daten aus Valves Steam-Charts zeigen, dass der neue Spielerzählungsrekord 916.996 Spieler umfasst, die das Spiel gleichzeitig nutzen. Das bedeutet, dass Global Offensive innerhalb weniger Wochen einen beeindruckenden Sprung von rund 40.000 Spielern verzeichnete. Die Spieler strömen in die Massen zu dem Spiel, das dieses Jahr offiziell 8 Jahre alt ist, und die Counter-Strike-Serie ist um mehr als ein Jahrzehnt älter als diese. Darüber hinaus hat sich Global Offensive in den letzten Monaten als fähig erwiesen, neue Spieler anzuziehen und sie immer wieder zu gewinnen. Die durchschnittliche Anzahl der Spieler liegt seit August 2019 konstant bei über 400.000 Spielern, und die durchschnittliche Anzahl der Spieler im Januar stieg auf über 500.000.

Natürlich wären Global Offensive-Spieler wahrscheinlich nicht überrascht über die Zahl, die ihr Spiel zieht, wenn man bedenkt, dass das Wettbewerbsspiel eine der größten eSports-Szenen darstellt. Zu Beginn des Monats erhielt Global Offensive auch ein brandneues Update – was den Anstieg der Spieler erklärt, die sich beeilen, die wesentlichen Änderungen an einer Reihe von Karten und andere am Spiel vorgenommene Verbesserungen zu untersuchen.

Vielleicht wächst die Zahl der Counter-Strike: Global Offensive weiter. Es scheint, als ob das Spiel in vollem Gange ist, und die Zeit wird zeigen, ob Valve die Dinge in Zukunft am Laufen halten kann. Die Community passt auf jeden Fall und das Spiel ist nicht wie andere Titel mit Cheatern verseucht.