League of Legends 2026: Alle Neuerungen für Summoner’s Rift offiziell bestätigt

Adnan SiddiqiMitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Mit dem historischen dritten Weltmeistertitel in Folge für T1 endet die Saison 2025 und sofort richtet sich der Blick auf das kommende Jahr. 2026 wird für League of Legends ein Umbruchjahr, denn Riot Games hat nun ein umfangreiches Update-Paket angekündigt, das das Spielgefühl auf Summoner’s Rift deutlich verändern soll.

Die wohl sichtbarste Neuerung betrifft die Karte selbst. Summoner’s Rift wird 2026 ein starkes Demacia-Thema erhalten: Petricite-Elemente, goldene und blaue Akzente und kosmetische Anpassungen ziehen sich durch das gesamte Gelände. Passend dazu erscheinen neue Demacia-Skins im Battle Pass, und Champions aus dieser Region werden im Cinematic zum Saisonstart im Mittelpunkt stehen. Auch weitere kommende Inhalte sollen sich am Stil des „klassischen Demacia“ orientieren. Was das genau bedeutet, will Riot erst später offenlegen.

Werbung

Weniger sichtbar, aber spielerisch relevant: Atakhan, die Bloody Roses und die Feats of Strength verschwinden komplett aus dem Spiel. Besonders Feats of Strength hatten ein schwieriges Jahr; zu stark veröffentlicht, später zu stark abgeschwächt.

League of Legends im Jahr 2026: Neue Mechaniken, Item-Reworks und ein klarerer Spielfluss

Turmplatten bleiben nicht nur bestehen, sie werden sogar ausgeweitet. Inner Turrets und Inhibitor-Türme erhalten zusätzlich Platten, geben aber kein weiteres Gold. Damit Spiele nicht zu sehr in die Länge gezogen werden, führt Riot eine neue Mechanik ein:

Crystalline Overgrowth – ein globaler Drei-Treffer-Passivbonus, der wie ein universeller „Demolish“-Effekt wirkt und beim Pushen helfen soll.

Werbung

Items werden ebenfalls kräftig durchgewirbelt. Mehrere neue und zurückkehrende Gegenstände finden ihren Weg ins Spiel, während der Krit-Schaden wieder auf 200 % erhöht wird. Das dürfte vor allem ADC-Spielern gefallen, die sich eine klarere Identität ihres Schadensprofils wünschen.

Neue Fortschrittssysteme für Ranked und Rollen

Besonders wichtig für die kompetitive Szene sind zwei neue Systeme:

Aegis of Valor: Spieler, die beim Autofill mindestens eine C-Mastery erzielen, erhalten doppeltes LP beim Sieg oder reduzierte LP-Verluste bei einer Niederlage. Riot möchte damit Autofill-Frust abfangen und faire Matches fördern.

Role Quests: Jede Rolle erhält eigene kleine Fortschrittsmissionen, etwa durch Farmen, Teamkämpfe, Objectives oder das Zerstören von Türmen in der eigenen Lane. Die Belohnungen reichen von Tier-3-Stiefeln bis zu großen Goldsummen und sollen früh im Spiel klare Ziele schaffen.

Alle Änderungen erscheinen am 07. Januar 2026 auf den Live-Servern, pünktlich zum neuen Saisonstart von League of Legends. Wer über die Feiertage eine Pause macht, wird in der neuen Season auf eine der größten Überarbeitungen treffen, die Summoner’s Rift seit Jahren gesehen hat.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!