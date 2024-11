Riot Games Entwickler kommentiert Call of Duty Cheating Problem

Ein Analyst von Riot Games hat kürzlich Stellung bezogen zum anhaltenden Cheating Problem in der Call of Duty Reihe und hat konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Anti-Cheat-Systeme gemacht. Der Analyst, der an der Entwicklung des Vanguard-Anti-Cheat-Systems für Valorant beteiligt ist, hat die Wirksamkeit des Ricochet-Systems von Activision kritisiert und mögliche Lösungen vorgeschlagen. Betrug bleibt ein großes Problem in den Shootern, insbesondere im neuen Ranked-Play-Modus von Black Ops 6. Spieler berichten von häufigen Begegnungen mit Cheatern, die Aimbots und Wallhacks verwenden, um den Wettbewerb zu verfälschen. Trotz wiederholter Bemühungen, die Anti-Cheat-Systeme zu verbessern, scheinen die Cheater immer wieder neue Wege zu finden, um das System zu umgehen.

Der Riot-Games-Analyst hat mehrere Vorschläge gemacht, um das Cheating Problem effektiver anzugehen. Er schlägt vor, die Abhängigkeit von KI-basierten Methoden wie Datenheuristiken und Zielsystemen zu reduzieren. Stattdessen sollte das Ricochet-System direkt auf die Cheats abzielen und den vorhandenen Kernel-Level-Driver besser nutzen, um lokal laufende Cheats zu erkennen. Diese Tools sind bereits vorhanden, aber sie müssen effektiver eingesetzt werden, um das Problem an der Wurzel zu bekämpfen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den der Analyst anspricht, ist die Sicherheit von Konsolenspielern im Crossplay. Er bemängelt, dass Konsolenspieler in eine unsichere Wettbewerbsumgebung gezwungen werden, da sie die Crossplay-Funktion nicht deaktivieren können. Er schlägt vor, Windows-Sicherheitsfunktionen zu erzwingen, die mit denen von Xbox oder PlayStation vergleichbar sind, um ein faireres Spielfeld zu schaffen.

Das anhaltende Problem von Cheating in Spielen von Call of Duty

Riot Games Vanguard-System wird weithin als effektiver im Kampf gegen Cheating angesehen als Activisions Ricochet. Ein kürzlich durchgeführter Vergleich hat gezeigt, dass Valorant das Spiel mit der effektivsten Anti-Cheat-Software ist, was die Erfolge von Riot Games unterstreicht. Die Kommentare des Analysten unterstreichen die Notwendigkeit, die Anti-Cheat-Systeme in der Call of Duty Reihe zu verbessern, um die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten. Die Vorschläge zur Reduzierung der Abhängigkeit von KI und zur besseren Nutzung der vorhandenen Tools könnten einen großen Unterschied machen. Fans der Serie und der Gaming-Community hoffen, dass Activision diese Vorschläge ernst nimmt und die erforderlichen Änderungen vornimmt, um das Betrugs-Problem endlich zu lösen.