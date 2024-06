League of Legends erhält neuen Spielmodus

Riot Games hat einen neuen Spielmodus für League of Legends namens “Schwarm” angekündigt. Das neue PvE-Event findet vom 17. Juli bis zum 19. August statt. Riot hat Swarm im neuen League-of-Legends-Sommer-Trailer vorgestellt. Jeden Sommer sind die Spieler von League of Legends gespannt, was Riot Games für das Sommer-Event plant. Letzten Sommer führte Riot Games die Arena in League of Legends ein.

In diesem Spielmodus traten die Spieler in 2v2v2v2 Elimination Matches gegeneinander an, ähnlich einer Mischung aus LoL und Teamfight Tactics. Neben den neuen Spielmodi bringt das Summer Event auch neue Skins für die Spieler mit sich. Neben dem Schwarm werden vierzehn Skins zum Spiel hinzugefügt. Schwarm oder Operation: Anima Squad ist ein neuer PvE-Spielmodus, der am 17. Juli startet und bis zum 19. August läuft. Es folgt auf das aktuelle Hall-of-Legends-Event.

Warum geht es im neuen Spielmodus von League of Legends?

Im Schwarm müssen sich die Spieler zusammentun, um einen Showdown in Final City zu überleben, während sie gegen Wellen von Primordialen antreten. Bis zu vier Spieler können an einem Swarm-Match teilnehmen, wobei jeder Spieler ein Mitglied des Anima Squads steuert. Durch das Spielen werden Upgrades und Fähigkeiten freigeschaltet, die die Charaktere in jedem Match stärker machen. Selbst bei einer Niederlage gewinnt der Charakter an Stärke, sodass die nächste Runde leichter von der Hand geht.

Mit dem neuen Schwarm-Modus kehrt Anima Squad zurück, das 2022 sein Debüt in Form von Skins feierte. Anima Squad stellt League-of-Legends-Champions als futuristische Versionen ihrer selbst dar, die die Menschheit verteidigen. Anima Squad spielt auf einer sterbenden Erde in der nahen Zukunft und verteidigt den Planeten gegen die hoch technisierten außerirdischen Primordialen. Swarm spielt sich ähnlich wie das Bullet-Hell-Spiel Vampire Survivors und lässt die Spieler Welle um Welle von Gegnern bekämpfen.

Werbung

Zu League of Legends werden ständig neue Skins hinzugefügt, sowohl neue als auch wiederkehrende Favoriten, und für das Sommer-Event werden vierzehn Skins hinzugefügt. Einige dieser Skins sind neu, während andere ein Comeback in League of Legends feiern. Diese Skins zeigen einige Champions, die sich dem Anima Squad anschließen, während andere Champions sich den Primordialen anschließen.