Unveröffentlichte NES-Spiele erzielen verrückte Preise bei Ebay

Zwei unveröffentlichte NES-Videospiele gibt es bei Ebay und könnten am Ende mehrere tausende US-Dollar wert sein. Ein Stück Videospiel-Nostalgie für viel Geld!

NES, das Nintendo Entertainment System, war die erste Heim-Konsolen-Veröffentlichung von Nintendo. In Japan erschien es 1983 unter dem Namen “Family Computer”, besser bekannt als “Famicom”. Das alles in einer Zeit, die als “Videospiele-Crash” bekannt waren. Zwischen 1983 bis 1985 gingen zahlreiche US-amerikanische Unternehmen, die Spielkonsolen und Heimcomputer herstellten, bankrott oder wurden aus dem Markt gedrängt. Auch bekannt als der Niedergang von Atari.

Das erste NES-Spiel, dass mehrere tausend US-Dollar auf der Auktionsplattform einbringen könnte, ist “Battlefields of Napoleon” – inklusive Originalverpackungsdesign. Das Spiel erschien in Japan als “Napoleon Senki”, erschien aber nie in den USA. Das zweite Spiel ist eigentlich nur eine Demo für die CES namens “Scanner”. Der Titel wurde von Rare für den “Nintendo Power Glove” entwickelt.

Der “Datenhandschuh” für das NES aus dem Jahr 1989 brachte nur zwei Videospiele hervor und verkaufte sich etwa 100.000 Mal. Das Werbeversprechen für den Spiel-Handschuh war besser, als das tatsächliche Ergebnis.

🚨Attention video game preservation fans with money to spare🚨

There are currently TWO unreleased, one-of-a-kind, never-digitized games for the original NES on eBay right now. This has literally never happened before. Our resources are stretched thin, and we could use help. pic.twitter.com/54ym603mHM

— Frank Cifaldi (PRGE).nes (@frankcifaldi) October 11, 2022