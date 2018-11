Ihr seid ein Fan von Dungeon Crawlern? Dann könnte Underworld Ascendant einen Blick wert sein.

Schon in drei Tagen könnt ihr den direkten Nachfolger zu einem bedeutenden Titel der 90er spielen. Dem einen oder anderen ist Ultima Underworld vielleicht ein Begriff. Es gilt als erstes RPG, dass die Egoperspektive in einer 3D Welt benutzt. Und nicht nur das. Gamasutra bezeichnet es als spirituellen Ursprung für viele RPGs, wie wir sie heute kennen, wie z.B. Morrowind. Sieht man sich den Trailer zu Underworld Ascendant an, erkennt man Elder Scrolls darin auch direkt wieder.

Underworld Ascendant wird vom Veteranenstudio OtherSide Entertainment entwickelt. Gründer Paul Neurath hat seinerzeit mit Looking Glass Technologies Titel wie System Shock, Ultima Underworld und die Thief Reihe entwickelt. Zur Seite steht ihm Warren Spector, Schöpfer der Deus Ex Reihe, der davor ebenfalls bei Looking Glass Technologies arbeitete. Zur Seite steht ihnen Publisher 505 Games.

Into the Stygian Abyss

Ihr wurdet in die Stygian Abyss beschworen. Eine gefährliche, sich stets verändernde Welt, die von der Bestie Typhon bedroht wird. Um diese Welt zu retten und auch eure stehen euch diverse Optionen zur Verfügung. Schon beim Spielstil habt ihr die Wahl. Seid ihr Krieger, Magier oder bevorzugt ihr die Schatten? Mit um die 75 Skills habt ihr eine breite Auswahl, um euch in eurer Klasse zu entfalten. Über 70 Quests, sowie diverse Nebenmissionen führen euch über diverse Siedlungen, wie das Dorf Marcaul und durch sieben große labyrinthische Level. Dabei ist die Welt keinesfalls stabil. Rivalisierende Fraktionen und ihre Plots verändern die Situation stetig. Welchen ihr euch anschließt, ist eure Wahl.

Wie schon bei, Vorgänger, spielt ihr Underworld Ascendant in Egoperspektive. Spieler, die das Original nicht kennen, werden sich bei der Perspektive und den sichtbaren Händen wohl am ehesten an Skyrim erinnert fühlen. Und auch, wenn das zur falschen Assoziation führen kann, dass es sich hierbei um eine Kopie handle, dürfte es dennoch einladend für alle sein, die die Egoperspektive in Skyrim genossen haben.

