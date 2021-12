UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – Ab heute für PS5 vorbestellbar

Uncharted 4: A Thief's End erschien 2016 für die Sony PlayStation 4. - (C) SIE, Naughty Dog

In einem neuen Trailer präsentieren PlayStation und Entwickler Naughty Dog die UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection., dass ab heute für die PlayStation 5 (PS5) vorstellbar ist.

Das Remaster-Paket für PS5 enthält die beiden Action-Adventure-Titel UNCHARTED 4: A Thief’s End und UNCHARTED: The Lost Legacy. UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection wird am 28. Januar 2022 in physischer und digitaler Fassung für PS5 erscheinen und ist hier digital vorbestellbar.

Was ist neu in der PS5-Fassung?

Zu neuen PS5-Features der Collection zählen diverse Grafik-Updates, 3D-Audio, rasante Ladezeiten sowie die Nutzung des haptisches Feedback und der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers. In Sachen Grafik bieten die Spiele die Option “Priorität Qualität” für eine native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde, die Option “Priorität Leistung”, die auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde zielt sowie einen “Leistungs+-Modus”, der in Verbindung mit kompatiblen Bildschirmen 120 Bilder pro Sekunde bei einer Full-HD-Auflösung anstrebt.

Spieler, die bereits UNCHARTED 4: A Thief’s End, UNCHARTED: The Lost Legacy oder das Digital Bundle mit beiden Titeln erworben haben, können ab dem 28. Januar 2022 ein kostenpflichtiges Upgrade auf die digitale Version von UNCHARTED: Legacy of Thieves durchführen. Wird das Upgrade mit einer PS4-Disc-Version durchgeführt, muss zum Spielen der digitalen PS5-Version stets die PS4-Disc in die Konsole eingelegt werden.

Das Upgrade steht Besitzern der digitalen Version von UNCHARTED 4: A Thief’s End, die im Rahmen eines PlayStation Plus-Abonnements der Spielebibliothek hinzugefügt wurde, nicht zur Verfügung.