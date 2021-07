Ubisoft wird vielleicht seine Spiele auf das Steam Deck bringen

(C) Valve, Ubisoft - Bildmontage: DailyGame

Nach einer deutlichen Abkehr von Steam-Releases in den letzten Jahren könnte Ubisoft die Plattform dank Valves jüngster neuer Handheld-Ankündigung, dem Steam Deck, überdenken.

In seiner Telefonkonferenz zum 1. Quartal antwortete Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, auf eine Investorenfrage zu seinen Gedanken zum Steam Deck, indem er vorschlug, dass es zukünftige Ubisoft-Spielveröffentlichungen auf der Plattform auslösen könnte:

Advertisment

„Wir freuen uns, dass Steam Deck in die Branche kommt, es zeigt, dass es weiterhin einen Strom sehr innovativer neuer Hardware auf den Markt gibt“, sagte er. “Also werden wir schauen wie groß sie wird, aber sollte es von den Bedienungen passen würden wir die Spiele auf das Deck bringen.”

Ubisoft verfügt bereits über eine ziemlich robuste Spielebibliothek auf Steam, aber seine Veröffentlichungen haben in den letzten Jahren nachgelassen, als es 2019 eine Partnerschaft mit dem Epic Games Store für Titel wie The Division 2 und mehrere nachfolgende Spiele eingegangen ist. Damals sagte Guillemot: “Dies war eigentlich eine Entscheidung, Kunden in den eigenen Ubisoft-Store zu leiten und gleichzeitig die ‘besseren Konditionen’ des Epic Games Store zu nutzen” – der den Publishern nur 12% Umsatzeinbußen abnimmt, verglichen mit Steams 20% – 30 % abhängig davon, wie gut sich ein Spiel verkauft.

Da das Steam Deck effektiv ein Handheld-Gaming-PC ist, wäre der gesamte vorhandene Steam-Katalog von Ubisoft bereits auf dem Gerät verfügbar, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Es ist auch erwähnenswert, dass Valve bestätigt hat, dass das Steam Deck in der Lage sein wird, den Epic Games Store und andere PC-Storefronts zu betreiben, so dass all dies nur bedeuten könnte, dass Ubisoft seinen Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortsetzt. Guillemots Aussage kann jedoch auf eine Wende für zukünftige Veröffentlichungen hinweisen, wenn das Steam Deck erfolgreich genug ist.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Steam Deck findet ihr hier.