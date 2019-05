Wie ein Produzent von BioWare bestätigt hat, wird sich „das Unternehmen weiterhin voll auf Anthem konzentrieren“. Diese Aussage ist eine Antwort auf Spekulationen, dass das EA-Studio seinen Schwerpunkt auf Dragon Age 4 verlagert hat.

Chad Robertson, Leiter des Live-Services bei BioWare, erklärte auf Twitter, dass der Entwickler zu „100%“ seinem umkämpften Loot-Shooter verpflichtet ist. Der führende Produzent Mike Gamble sagte auch, dass sich das Engagement von BioWare für Anthem nicht geändert hat. Außerdem erwähnte er, dass Spekulationen, dass das Team zu Dragon Age 4 übergeht, „falsch“ sind.

Die Spekulationen in Bezug auf Dragon Age 4 stammen wahrscheinlich von einem Tweet von Mark Darrah, dem ausführenden Produzenten von Anthem und der Dragon Age-Serie. Der fragliche Tweet deutete ziemlich unverblümt an, dass sein Team derzeit an Dragon Age 4 arbeitet:

We aren’t working on Dragon Age 3

We aren’t working on Dragon Age 5

…

I guess that’s that. — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 1. Mai 2019

Dieser Tweet führte direkt zu dem Gespräch, das mit Robertson und Gamble endete, in dem er bekräftigte, dass BioWare sich weiterhin der Anthem verpflichtet fühle. Dies bedeutet jedoch nicht, dass BioWare nicht an anderen Projekten arbeitet, einschließlich Dragon Age 4. Eine der Unterhaltungen deutet darauf hin, dass Darrah nicht mehr persönlich an Anthem arbeitet.

There’s been a lot of (incorrect) speculation on this. The studio’s support and commitment to anthem HAS. NOT. CHANGED. https://t.co/uxwY3ADPRO — Michael Gamble (@GambleMike) 3. Mai 2019

Ein schwerer Weg für Anthem

Anthem hat seit ihrer Einführung im Februar ein paar steinige Monate hinter sich. Das Team musste kürzlich sein erstes Cataclysm-Event verschieben, damit sich die Entwickler auf die Behebung vieler der Probleme konzentrieren konnten, die das Spiel noch immer plagen.

„Wir möchten sicherstellen, dass wir nicht zu viel versprechen“, sagt Robertson. „Wir werden also unsere Updates für das, was im Spiel kommen wird, fokussieren, wenn die Dinge kurz vor dem Abschluss stehen.“

Er sagte weiter, dass die Entwickler ein großes Team zwischen ihren Studios in Austin und Edmonton hatten und dass die Crew entschlossen war, das Spiel weiter zu verbessern.

In Bezug auf Dragon Age 4 bedeutet die Größe von BioWare, dass ein anderes, völlig separates Team, das von Darrah geleitet wird, wahrscheinlich daran arbeitet. Allerdings möchte der Entwickler wahrscheinlich zeigen, dass es sich verpflichtet hat, Anthem zuerst zu korrigieren, bevor er etwas mehr zu diesem Titel sagt.