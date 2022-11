The Witcher 3: PS5/Xbox Series-Upgrade kommt am 14. Dezember

CD Projekt hat angekündigt, dass die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt (Free Next-Gen-Update) am 14. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC veröffentlicht wird.

Was bietet das Upgrade für The Witcher 3?

Das beste an der Geschichte: das Upgrade ist kostenlos! Wer das Spiel für PC, Xbox One oder PS4 bereits besitzt, bekommt das Next-Gen-Upgrade umsonst.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

