The Witcher 3: PS5- und Xbox Series-Update bis auf weiteres verschoben

CD Projekt Red hat angegeben, dass das PS5- und Xbox Series X-Update von The Witcher 3: Wild Hunt “bis auf weiteres” verschoben wurde, da die Entwicklung nun ins eigene Haus verlagert wurde. Das Update sollte ursprünglich irgendwann im zweiten Quartal dieses Jahres fallen, nun gibt es keinen Release-Zeitraum mehr.

Der offizielle Twitter-Account von CD Projekt erklärte, dass der Umfang der verbleibenden Arbeiten am Update der Grund für die Verzögerung sei. Ein neues Zeitfenster wurde nicht bekanntgegeben. “Wir aktualisieren, sobald wir können”, so die knackige Aussage über den Verbleib des Next-Gen-Updates.

Das sich das Next-Gen-Update verzögert, ist nicht das erste Mal. Ursprünglich sollte es gemeinsam mit dem Cyberpunk 2077-Update für die aktuelle Konsolen-Generation erscheinen, daraus wurde nichts. Ende 2021 hieß es, das Update komme im zweiten Quartal 2022. Das Update von The Witcher 3: Wild Hunt für PS5 und Xbox Series X/S dürfte umfangreicher werden, als man zunächst angenommen hatte.

“Wir haben uns entschieden, unser internes Entwicklungsteam die verbleibenden Arbeiten an der Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt durchführen zu lassen. Wir evaluieren derzeit den Umfang der durchzuführenden Arbeiten und müssen daher die Veröffentlichung von Q2 bis auf weiteres verschieben. Wir werden Sie so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Danke für Ihr Verständnis”, so CD Projekt über den The Witcher-Kanal auf Twitter.

