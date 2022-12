The Witcher 3 Next-Gen-Update: Entwickler untersucht “4 Hauptprobleme”

Fehlende PS5-Erweiterungen, etliche PC-Abstürze oder geringe Raytracing-Leistung: die Liste an Problemen mit der Next-Gen-Version von The Witcher 3 ist lang!

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt Red

Der Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red, untersucht derzeit 4 Hauptprobleme, die nach dem Launch des Next-Gen-Updates (PS5, Xbox Series X/S, PC) aufgetaucht sind. Das große Update für das bekannte Rollenspiel erschien vor wenigen Tagen und bietet neben zusätzlichen Inhalten auch verbesserte Grafik und Leistung, bringt jedoch auch einige Fehler.

Nach dem Start des umfangreichen Updates, dass immer wieder hinausgezögert wurde, sind Spieler auf eine Reihe technischer Probleme gestoßen. CD Projekt Red hat sich die Liste der Probleme am Next-Gen-Update angenommen und versucht diese nun so rasch wie möglich zu lösen.

WERBUNG

Im CD Projekt Red-Forum hat der Entwickler nun das Feedback der Spieler zusammengefasst.

The Witcher 3: Wild Hunt – Liste von Problemen mit dem Next-Gen-Update

Sollte das Rollenspiel am PC abstürzen hat der Entwickler einige Tipps parat:

Aktualisiere deine Treiber : stelle sicher, dass dein System alle aktuellen Updates (Betriebssystem, Motherboard, Grafikkarte) hat.

: stelle sicher, dass dein System alle aktuellen Updates (Betriebssystem, Motherboard, Grafikkarte) hat. Sollte das Spiel weiterhin abstürzen, dann wende dich an den technischen Support von CD Projekt Red .

. Solltest du das Spiel auf Origin besitzen, kannst du es nicht aktualisieren. Es gibt also kein Next-Gen-Update von The Witcher 3 für dich, wenn du es auf dieser Plattform gekauft hast!

Ein bekanntes Problem am PC: niedrige Raytracing-Leistung auf Intel-GPUs. Dagegen kannst du derzeit nicht viel tun, bis das Problem seitens des Entwicklers behoben wurde. Eine alternative Lösung ist das Spiel auf GOG/Steam auf eine frühere Version zurückzusetzen. Dadurch kannst du das Spiel auch mit Mods ausführen, die nicht mehr mit der neuen Version des Spiels kompatibel sind.

Zwei Versionen für PC-Spieler

Selbst die Verwirrung ist verwirrt: es gibt mit dem Next-Gen-Update zwei Versionen von The Witcher 3: Wild Hunt. Dabei handelt es sich um eine DirectX 12-Version, die alle grafischen Verbesserungen und Raytracing-Funktionen enthält, und die DirectX 11-Version, der die Raytracing-Unterstützung und einige allgemeine grafische Verbesserungen fehlen.

Welche Version soll ich also nehmen? Wenn dein System nicht mit einer High-End-Grafikkarte ausgestattet ist und dein System etwas älter ist: verwende die DirectX 11-Version des Spiels. “Spieler mit weniger leistungsstarker Hardware, die Leistungsprobleme haben, sollten in Betracht ziehen, das Spiel mit der DirectX 11-Version zu spielen”, so der Entwickler CD Projekt Red.

Das Next-Gen-Update für das Spiel ist jetzt für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S verfügbar.