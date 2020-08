The Walking Dead: Onslaught – Gameplay-Trailer nennt Erscheinungstermin

The Walking Dead: Onslaught (Virtual Reality)

Anfang dieses Jahres wurden Zombie-Fans mit The Walking Dead: Saints and Sinners verwöhnt, einem gut aufgenommenen VR-Überlebensspiel im Universum von The Walking Dead. Allerdings Saints and Sinners ist nicht das einzige Walking Dead VR-Spiel für 2020. Fans der Serie wird nun The Walking Dead: Onslaught vorgestellt, das seinen ersten echten Gameplay-Trailer zusammen mit einem Erscheinungstermin bekommen hat.

Wie der Trailer zu The Walking Dead: Onslaught zeigt, wird das Spiel am 29. September für PSVR, Oculus und andere PC-VR-Headsets wie Valve Index und HTC Vive verfügbar sein. Das Spiel wird eine geschichtsträchtige Erfahrung sein, die im selben Universum spielt wie die AMC-TV-Show im Gegensatz zu den Comics. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über bekannte Charaktere aus der Show und können ihre legendären Waffen einsetzen, wobei eine Reihe spielbarer Charaktere im Gameplay-Trailer gezeigt werden.

Zu den vom Trailer bestätigten spielbaren Charakteren gehören Daryl Dixon, Michonne und Rick Grimes. Es ist unklar, wo genau in der Timeline von The Walking Dead dieses Spiel stattfindet, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass es vor dem großen Zeitsprung liegt. Es könnte kurz nach dem Negan-Bogen oder vielleicht davor sein. Fans müssen möglicherweise warten, bis das Spiel selbst herauskommt, bevor sie genauere Details über seine Geschichte erfahren.

Jede Menge Action

Was das Gameplay angeht, geht es bei The Walking Dead: Onslaught darum, wie viele Fans ein VR Walking Dead-Spiel erwarten würden. Spieler können Bewegungssteuerungen verwenden, um Nahkampfwaffen gegen Zombies zu schwingen, einschließlich Michonnes legendärem Kartana-Schwert. Wir werden auch in der Lage sein, Zombies mit den typischen Waffen anderer Charaktere aus der TV-Show The Walking Dead zu schießen, wie Daryls Armbrust und Ricks Magnum.

The Walking Dead: Onslaught scheint Potenzial zu haben, und die Fans müssen nicht zu lange warten, um zu sehen, ob es dem Hype gerecht wird. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 gibt es noch viel mehr Walking Dead. Nicht einmal eine Woche nach dem Veröffentlichungstermin von The Walking Dead: Onslaught am 29. September können sich die Fans darauf freuen, dass The Walking Dead, Staffel 10, endlich wieder im Fernsehen zu sehen ist. Es werden sechs weitere Folgen folgen, die in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ausgestrahlt werden, was sicherstellen soll, dass die Fans bis zur endgültigen Premiere der 11. Staffel genügend Inhalte haben. Anscheinend wird das Commonwealth ordentlich in die TV-Serie eingeführt.

Ob The Walking Dead: Onslaught den Erwartungen von Saints and Sinners gerecht wird oder nicht, bleibt abzuwarten, aber es ist definitiv etwas, das VR-Enthusiasten auf ihrem Radar behalten sollten.

The Walking Dead: Onslaught startet am 29. September für HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR und Valve Index.