The Walking Dead: Saints And Sinners – 20 Minuten Gameplay-Video veröffentlicht

The Walking Dead: Saints and Sinners

In einem brandneuen Spiel für VR kehren wir in die Welt von The Walking Dead zurück. The Walking Dead: Saints and Sinners verspricht alles, was wir von der Franchise erwarten: Zombies, mehr Zombies und viele Überlebende, die sich in immer schlimmeren Situationen befinden. Jetzt können wir die Erkundungen und Umgebungen des Spiels mit einem neuen, langwierigen Gameplay-Video genauer betrachten.

Via IGN sehen wir 20 Minuten ununterbrochenes Gameplay für den Titel in der First-Person-Ansicht. Wenn du jetzt auf Zombietötungsaktionen gehofft hast, dann musst du auf ein anderes Video warten. Stattdessen konzentriert sich dieses Video auf die Erkundung, Umgebung und Interaktion mit einem NPC, während der Spieler eine Quest ausführt. Wir werden auch das etwas schockierende Ende sehen. Aber seht selbst. Das Video seht ihr unterhalb der Meldung.

The Walking Dead: Saints and Sinners ist ab sofort für PC und mehrere kompatible VR-Headsets erhältlich. Es wird später in diesem Jahr für PS4 und PS VR veröffentlicht.

