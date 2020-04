The Walking Dead: Kehrt Lori Grimes zurück? – Schauspielerin bezieht Stellung

Schon seit dem Tod von Lori Grimes in der 3. Staffel der Zombie Kult-Serie The Walking Dead halten sich Gerüchte nach einer möglichen Rückkehr von Rick Grimes Frau, Lori Grimes, hartnäckig.

Jetzt bezog die Schauspielerin des The Walking Dead Charakters, Sarah Wayne Callies, öffentlich Stellung zu den Gerüchten. Als Fan der Serie The Walking Dead ist man einige Gefühlsachterbahnen gewohnt. Sterbende Charaktere, bei denen man dachte, dass sie nie sterben oder verschwinden würden, schnelle Handlungswechsel und rückkehrende Charaktere stehen in der Serie an der Tagesordnung. Doch genau bei Lori Grimes lässt der angebliche Tod Zweifel für die Zuseher offen.

Ist Lori Grimes wirklich gestorben?

Offenbar stirbt Lori bei der Geburt ihrer Tochter Judith. Eine Verwandlung zu einem Zombie verhindert Sohn Carl durch einen Schuss. Doch diesen bekommen die Zuseher nicht zu sehen sondern nur zu hören. Rick Grimes findet den Platz an dem seine Frau gestorben sein soll leer vor. Eine Leiche wird nie gezeigt. Grund genug für Spekulationen, oder?

Das sagt die Schauspielerin

Sara Wayne Callies äußerte sich jetzt in einem Interview zu einer Rückkehr von Lori Grimes wie folgt: “Falls ich jemals den Anruf bekommen sollte (Anm.: Ans Set von The Walking Dead zurückzukehren), dann hätte die Serie ihren Höhepunkt weit überschritten. Ich würde sagen, Gimple, Angela (Anm.: Die Macher der Serie), ich liebe euch, aber jetzt wird es wirklich Zeit, die Zombie-Serie endgültig an den Nagel zu hängen.” Damit dürfte die Schauspielerin den Gerüchten ein für alle Mal ein Ende gesetzt haben.

Ein Charakter wird in Staffel 11 jedoch zurückkehren. Mehr wollen wir euch hierzu jedoch vorerst nicht verraten. Die 10. Staffel von The Walking Dead ist bereits mehr oder weniger beendet. Denn das Finale der Staffel wurde aufgrund des Coronaviruses nach hinten verschoben, wie wir bereits in einem anderen Artikel berichteten.