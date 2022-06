The Callisto Protocol: Schusswaffen sind gut, aber von wenig Bedeutung!

The Callisto Protocol - (C) Striking Distance Studios, Inc. / KRAFTON, Inc.

Über ein Interview mit dem Design Director, Ben Walker, von The Callisto Protocol hat neue Informationen über das Kampfsystem und dem Umgang mit Schusswaffen im Spiel erläutert. Das brutale Gameplay wird auch ziemlich nah rankommen!

The Callisto Protocol ist eines der spannendsten Titel für 2022, nachdem etliche andere Branchengrößen auslassen und erst 2023 erscheinen werden. Der Survival-Sci-Fi-Horror-Titel wird von Striking Distance entwickelt, das vom ehemaligen Dead Space-Schöpfer und ausführenden Produzenten Glen Schofield gegründet wurde. Und es sieht so aus, als würdest du die gleiche Atmosphäre geboten bekommen wie in Dead Space!

The Callisto Protocol: Dead Space-Fans dürfen sich freuen

Der Titel spielt in einer fernen Zukunft des Jahres 2320 und folgt dem Protagonisten Jacob Lee, einem Insassen des “Black Iron Prison”, der auf dem totem Jupiter-Mond Callisto überleben möchte, nachdem dieser von einer Vielzahl von mutierenden Kreaturen überrannt wurde. Nach dem ersten Trailer wussten wir: Es handelt sich um ein Story-getriebenes Einzelspieler-Überlebensspiel im PUBG-Universum.

Doch seitdem hat sich einiges verändert, als das Projekt zu einer eigenen Welt herangewachsen ist. Glen Schofield behauptet, dass der Titel offener und wieder-spielbarer sein wird als das linearere Dead Space.

The Callisto Protocol: Kampfsystem ist fokussiert auf Nahkampf

Fast die Hälfte der Kämpfe im Spiel wirst du im Nahkampf verbringen, wie Ben Walker, Design Director des Spiels, in einem Interview mit GameInformer gesagt hat. Das heißt wiederum, dass du die Hälfte von The Callisto Protocol mit Schusswaffen hantieren kannst. Oder nicht?

Laut Walker konzentriert sich das Entwicklerteam von Striking Distance darauf, dass du dich auf das Überleben einstellst. Du sollst das Gefühl bekommen, dass es mehr einen Kampf gibt, in dem du alles tun musst, um zu überleben.

Während Dead Space zweckentfremdete technische Werkzeuge wie Plasmaschneider verwendete, um die schrecklichen Necromorphs aus der Ferne zu zerstückeln, wird der Protagonist in The Callisto Protocol traditionellere Waffen verwenden müssen. Im Gefängnis soll es nur begrenztt Munition geben, daher solltest du dich darauf einstellen: Jeder Schuss muss sitzen. Sonst könnte es sein, dass du mehr als die Hälfte des Spiels im Nahkampf verbringst.

Die Reaktionen auf The Callisto Protocol waren bisher durchwegs positiv, vor allem was das Kampf-Gameplay und die Grafik betroffen hat. Ob es Dead Space-Fans gefallen wird? Auf jeden Fall scheint es gruseliger zu werden.

The Callisto Protocol soll am 2. Dezember 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC erscheinen.