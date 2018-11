Nachdem Telltale wegen seiner misslichen finanziellen Situation schließen musste, bedeutete das auch das Ende der The Walking Dead Reihe. Nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Mit der Schließung musste Telltale auch das Ende aller noch in Entwicklung befindlicher Titel bekannt geben. Darunter auch The Walking Dead, für dessen noch ausstehende finale Season einige Fans bereits bezahlt hatten. Dieser Umstand hat für entsprechenden Unmut gesorgt und auch das Studio Skybound auf den Plan gerufen.

Skybound machte es sich zur Aufgabe, sowohl die Rechte zu ergattern, als auch möglichst viele der originalen Entwickler ins Team aufzunehmen. Wie aus einem aktuellen Report hervorgeht, ist das wohl geglückt und die Entwicklung der finalen Season von The Walking Dead konnte weitergeführt werden. Dabei garantiert das Studio, dass Fans nicht zweimal für das Produkt zahlen werden müssen. Wenn ihr die Finale Season also schon erworben habt, werdet ihr sie auch erhalten.

Wann man mit dem Spiel rechnen kann, will Skybound in einem „bald“ bekanntgeben.

Telltale und der Crunch

Telltales Schließung hat große Debatten ausgelöst. Mitarbeiter mussten innerhalb von einer halben Stunde das Büro räumen, da sie erst so kurzfristig von der Schließung erfahren haben. Noch eine Woche vorher wurden sogar neue Leute eingestellt, obwohl das Unternehmen um seine missliche Lage wusste. Krankenversicherungen und sonstige soziale Absicherungen liefen direkt aus. Aber auch die Arbeitsbedingungen wurden schwer kritisiert. Unbezahlte Überstunden wöchentlich im zweistelligen Bereich, üblicherweise als Crunch bezeichnet, waren an der Tagesordnung.

Insbesondere in Amerika, einem Land das von Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften nur wenig hält, sind solche Arbeitsbedingungen leider nicht überraschend. Die Debatte wurde mit einem fraglichen Interview des Rockstar-Mitgründers direkt erneut entfacht. Der berichtete stolz von bis zu 100 Stunden pro Woche. Einige etablierte Namen der Gamesbranche aus den 90ern und frühen 2000ern sehen Crunch noch als erstrebenswert an. Das Thema wurde heiß diskutiert, aber ob sich wirklich etwas am Status Quo ändert, bleibt abzuwarten.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.