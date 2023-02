Tears of the Kingdom: Wird Prinzessin Zelda spielbar sein?

Ein offizieller Twitter-Beitrag von Nintendo lässt Fans darauf hoffen, dass Zelda auch endlich spielbar sein wird in Tears of the Kingdom!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Im Zelda-Ableger Hyrule Warriors konnte man bereits als Prinzessin Zelda spielen, aber noch nie in einem Haupteintrag von The Legend of Zelda. Ändert sich das in Tears of the Kingdom? Wird Link nicht alleine mit Ganon fertig und braucht es dazu Zelda? Ein Twitter-Beitrag lässt darauf hoffen, dass die namensgebende Zelda endlich selbst spielbar sein wird.

Im neuesten Gameplay-Trailer sehen wir nur Link, der spielbar ist. Der Trailer zeigte nicht, wie man Zelda spielt. Doch sie taucht im gesamten Trailer auf und man hört wie sie über Ganondorfs Streitkräfte spricht. Das mag so aussehen, als wäre Zelda eine Missionsgeberin, ein Charakter der immer an unserer Seite ist. Oder wurde ihre Stimme nur für das neueste Video eingebaut?

The Legend of Zelda: Twitter-Account aus Japan bringt Hoffnung auf spielbare Prinzessin

Nach dem gestrigen Nintendo Direct veröffentlichte der japanische Twitter-Account von The Legend of Zelda: “Prinzessin von Hyrule Königreich. Du scheinst etwas Unbekanntes an deiner linken Hand zu haben…?”

Das wäre das erste Mal, dass die Titelfigur in einem Hauptspiel spielbar wäre und ein lang geforderter Wunsch der Fans.

Natürlich wäre es auch möglich, dass Nintendo darauf hinweisen möchte, das Zelda und der Sheikah-Stein einfach wichtig für die Geschichte wäre. Naja, dass hätten wir auch so angenommen. Mit dem Posting hat man durchaus Spekulationen ausgelöst, ob die Titelfigur in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielbar ist. Selbst im ersten Trailer sehen wir Link und Zelda gemeinsam. Ein weiterer Indiz dafür, dass wir zwischen den beiden Charakteren umherschalten könnten. Derzeit ist noch alles sehr spekulativ, bis Nintendo die Sache bestätigt. Oder auch nicht.

Bis zum Release dauert es noch ein paar Monate. Tears of the Kingdom soll am 12. Mai 2023 erscheinen.